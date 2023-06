Il Chelsea di Boehly rivoluziona il mercato: oltre 300 milioni dalle cessioni

Il club londinese sta vivendo una particolare estate. Un mix di incredulità e quasi negazione da parte dei tifosi del club.

Gli ultimi dodici mesi sono stati molto movimentati in casa Chelsea. Il club londinese ha guadagnato la maggior parte della propria storia negli ultimi anni e continua, nonostante tutto, a far discutere.

Due Champions League vinte, diversi campionati e forse la squadra che ha investito di più nell’ultimo ventennio calcistico. Poi, il clamoroso botto: lo storico patron Roman Abramovich è stato costretto a vendere (motivi relativi alla guerra tra Russia e Ucraina), e al suo posto è arrivata la famiglia Boehly. Il nuovo proprietario ha investito con grandi cifre e ha fatto un mercato a dir poco pazzesco negli ultimi tempi: ricordiamo gli oltre 120 milioni di euro, ad esempio, spesi a gennaio per Enzo Fernandez. Ed è solo una delle poche trattative citate.

Il calciomercato estivo è appena cominciato, ma in casa Chelsea la tattica adoperata è abbastanza sorprendente. Il club inglese, in poche settimane, ha ceduto diverse pedine e ha risolto alcuni dei problemi economici della società. O meglio, gli inglesi hanno cercato di risolvere le difficoltà legate al FairPlay finanziario. Ma Boehly ha voluto esagerare, e ha venduto più di un’intera formazione.

Chi in Arabia Saudita e chi al Milan (vedi Loftus Cheek) o tanti altri big. Il Chelsea ha incassato tantissimo e c’è paura che presto i Blues possano scatenarsi sul mercato. Il nuovo tecnico Pochettino (sarà ufficiale dal 1 Luglio) attende rinforzi e sicuramente presto arriveranno gli acquisti, intanto la società però vende. Analizziamo tutte le clamorose cessioni del club inglese.

Chelsea, quali e quante sono le cessioni del club

Mendy, Koulibaly e Ziyech sono stati ceduti in queste ore in Arabia Saudita (per il marocchino si attendono conferme ufficiali) mentre sono arrivati illustri no da Aubameyang e Lukaku. Queste tre cessioni hanno portato circa 60 milioni di euro al club londinese: l’attaccante belga è uno dei misteri di questo mercato e i Blues attendono l’offerta dell’Inter (i nerazzurri vorrebbero solo il prestito), ma questi sono solo alcuni delle grandi cessioni. La curiosa situazione dei Blues ha visto il club londinese cedere alcuni dei propri migliori calciatori alle più grandi rivali di Premier League.

Il Manchester City ha investito 30 milioni per ingaggiare Kovacic (visto come il post Gundogan) mentre lo United ha speso oltre 60 milioni di euro per una bandiera del club come Mason Mount: il trequartista aveva solo 12 mesi di contratto e il Chelsea è stato costretto quasi a ‘svenderlo’. Infine lo scatenato Arsenal, cugini del ‘solitamente più ricco’ Chelsea, ha speso 75 milioni per acquistare il tedesco Havertz. Un mercato a dir poco pazzesco.

Anche in Italia guardano in casa Blues: abbiamo già parlato della situazione Lukaku mentre il Milan ha già investito 20 milioni per Loftus-Cheek e spera di chiudere per una cifra leggermente inferiore per Christian Pulisic, ormai fuori dai radar del club. Le ‘piccole’ inglesi vogliono invece il giovane Hudson-Odoi, in bilico per 15 milioni. Siamo solo agli inizi e il mercato dei Blues è a dir poco pazzesco: facendo due rapidi conti il club ha incassato o comunque spera di incassare entro fine mercato circa 300 milioni di euro. Una cifra incredibile con i tifosi che ora sperano di vedere tanti colpi in entrata, curiosi dopo tutte queste uscite.