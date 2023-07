Maxime Lopez vede l’azzurro: “Un club del Sud mi ricorda Marsiglia…”

Maxime Lopez vuole lasciare il Sassuolo per giocare in un club più prestigioso: l’opzione Napoli è molto forte

L’arrivo di Rudi Garcia al Napoli ha cambiato un po’ le prospettive di mercato del club partenopeo. La filosofia resterà sempre la stessa, ovviamente. Perché negli anni ha dato sostenibilità al club e si è dimostrata vincente. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile, lo ha dimostrato l’anno scorso Aurelio De Laurentiis con l’addio di Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Insigne e Mertens. La spina dorsale della storia recente del Napoli. Sono arrivati altri tipi di giocatori, più giovani e affamati che hanno vinto lo Scudetto.

Una splendida storia, il Napoli vuole continuare su questa strada. In attesa di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen, consapevoli che Min-Jae Kim andrà via a breve, nel mirino è finito Maxime Lopez. Perché Diego Demme dirà addio, Lobotka la scorsa stagione le ha giocate praticamente tutte e serve un’alternativa valida anche perché Ndombele non è stato riscattato. Rudi Garcia conosce molto Maxime, lo ha già allenato all’Olympique Marsiglia insieme ad Anguissa e hanno anche sfiorato la vittoria dell’Europa League.

Già, Marsiglia. La città natale di Maxime. Giocare al Sassuolo è diverso, non c’è quel calore del Velodrome, ma nel club neroverde si può crescere con tranquillità in un ambiente che valorizza al meglio i propri giocatori. Stavolta il tempo del centrocampista francese a Reggio Emilia è finito per davvero. Il giocatore vuole mettersi in gioco in una grande squadra e in una città che, magari, possa ricordargli casa sua.

Ed è proprio questo quel che ha detto Maxime Lopez ai microfoni di ‘Le Media Carré’: “Ho parlato col Sassuolo del mio futuro e li ho ringraziati, perché mi hanno rilanciato. Ma è il momento di andar via e puntare più in alto. Sto benissimo in Italia, amo questo paese. Mi piace molto un club del Sud che mi ricorda molto Marsiglia. Poi c’è la Premier League, se mi chiamasse De Zerbi ci penserei. Ho pensato più volte di ritornare all’OM, ma non tanto per… Mi chiedo sempre se sia una buona scelta oppure no”.

Quel che è chiaro è che Maxime Lopez lascerà il Sassuolo, uno dei club in corsa è il Napoli e c’è già l’ok del calciatore alla destinazione. C’è anche un discorso diverso oltre a quello calcistico che può influire: a Maxime, Napoli ricorda Marsiglia. E sentirsi a casa per un giocatore è molto importante, la fiducia che gli darebbe Rudi Garcia è l’ideale per affermarsi definitivamente in Serie A e nelle Coppe europee. Fattori importanti per un affare che potrebbe chiudersi per circa 12 milioni di euro. La concorrenza è tanta, sul francese c’è anche la Fiorentina e il Napoli deve accelerare.