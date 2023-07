Dall’Inter all’Al Nassr: non solo Brozovic, anche Cordaz

L’Arabia Saudita fa razzia di giocatori in Europa: dall’Inter arriverà Marcelo Brozovic, ma occhio anche ad Alex Cordaz

Sono tanti i giocatori che in Europa stanno accettando la destinazione Arabia Saudita in questa sessione di mercato. Cristiano Ronaldo e Karim Benzema sono quelli che più rubano l’occhio, certo. Ma poi ci sono i vari Kanté, Koulibaly, Ruben Neves, Mendy.

Per non parlare delle offerte super milionarie che i vari Firmino, Mahrez e Morata hanno ricevuto. L’ultimo nome che dovrebbe approdare in Arabia Saudita è Marcelo Brozovic, con l’Inter che ha accettato l’offerta dell’Al Nassr da circa 18 milioni di euro.

C’è un po’ di stallo per capire quali sono le reali intenzioni di Brozovic, sul quale c’è il forte interesse del Barcellona. E nelle ultime ore si sta facendo forte anche la candidatura di Alex Cordaz per l’Al Nassr. Un colpo che avrebbe del clamoroso, considerando le risorse che hanno a disposizione i club del fondo sovrano PIF.

Ma la verità è che Cordaz approderebbe in Arabia Saudita non per giocare a calcio. Per lui ci sarebbe un ruolo diverso, che gli farebbe sì appendere gli scarpini al chiodo, ma anche di iniziare una nuova carriera. Stimoli diversi per quel che potrebbe essere un contratto ugualmente milionario.

Cordaz in Arabia Saudita, a breve la firma

Secondo quanto riferito da Santi Aouna, giornalista di ‘Footmercato’, Alex Cordaz firmerà con l’Al Nassr per diventare il preparatore dei portieri del settore giovanile. Un colpo molto interessante per il club saudita, che vuole avere l’esperienza del terzo portiere dell’Inter per dare una mano ai portieri giovani che vogliono affacciarsi nel calcio professionistico saudita.

In due anni passati all’Inter, Cordaz ha giocato una partita, 25′ nell’ultima giornata di campionato contro il Torino. Un giusto premio per il portiere classe ’83, che ha sempre dimostrato tanta professionalità e attaccamento al mondo nerazzurro.

Il trasferimento di Cordaz all’Al Nassr, servirebbe anche per convincere Brozovic ad accettare l’offerta. Questo perché i due sono intimi amici e per il croato sarebbe importante avere una persona fidata nella sua nuova esperienza.

Questo vuol dire che Cordaz si ritirerà: nel corso della sua ventennale carriera, si è tolto tante soddisfazioni. Come per esempio l’impresa con il Crotone di Nicola con la salvezza raggiunta all’ultima giornata qualche anno fa. Ma anche i vari trofei conquistati con l’Inter negli ultimi due anni e la finale di Champions raggiunta facendo parte del gruppo.