Il Napoli ha scelto il dopo Kim: offerta per Kilman, i dettagli

Dopo tanti nomi accostati, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato il giocatore giusto per sostituire Kim.

Dopo gli addii dati a Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis è alle prese con la campagna acquisti per la prossima stagione. L’intento del patron partenopeo è quello di regalare a Rudi Garcia una squadra che possia sia difendere lo Scudetto appena vinto che cercare di andare più avanti possibile in Champions League.

Proprio per questi due motivi, Aurelio De Laurentiis sta cercando di trattenere in azzurro Victor Osimhen. Il patron partenopeo, al netto di offerte irrinunciabili da parte di club stranieri, è al lavoro per convincere l’entourage del centravanti nigeriano ad accettare i 6,5 milioni di euro annui offerti per rinnovare il contratto in scadenza del 2025.

L’aria che tira porta ad una permanenza di Osimhen per almeno un’altra stagione, considerando il probabile inserimento nel contratto di una clausola rescissoria valida proprio nella sessione di mercato estiva del 2024. Tuttavia, oltre al rinnovo del nigeriano, Aurelio De Laurentiis è alle prese con la ricerca del sostituto di Kim Min-Jae (ormai prossimo a trasferirsi al Bayern Monaco). Proprio sulla ricerca del nuovo centrale bisogna aggiungere delle importanti novità.

Mercato Napoli, il Wolverhampton ha rifiutato i 35 milioni di euro offerti da De Laurentiis per Kilman

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘The Athletic’, infatti, il Napoli si è mosso in maniera importante per Max Kilman, visto che ha offerto la bellezza di 35 milioni di euro per acquisire le prestazioni del difensore inglese di origine ucraine. Tuttavia, il Wolverhampton ha rifiutato questa super proposta fatta da Aurelio De Laurentiis.

I ‘Wolves’, oltre ad aver rispedito al mittente l’offerta, ha anche fatto sapere al Napoli che non accetteranno mai proposte al di sotto dei 40 milioni di euro. Max Kilman (classe 1997), di fatto, è uno dei perni del Wolverhampton, considerando le sue 37 partite stagionali in Premier League.

Max Kilman, 194 centimetri di altezza, ha un contratto con il club inglese fino al 2026 ( con opzione per un’altra stagione) da circa 3 milioni di euro annui, cifra di fatto sicuramente abbordabile da parte del Napoli. Il club partenopeo, però, dovrà compiere un ulteriore sforzo in più dal punto di vista del cartellino per cercare di portare in azzurro uno dei prospetti dell’intera Premier League.