Salernitana, Iervolino vuole tenere Dia: “Vale 40 milioni, non 25”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato della clausola di Boulaye Dia che potrebbe condizionare il mercato

La Salernitana ha raggiunto la seconda salvezza consecutiva con Danilo Iervolino come presidente. Stavolta le cose sono andate diversamente rispetto alla super impresa di Walter Sabatini e Davide Nicola. Oggi il tecnico dei granata è Paulo Sousa, subentrato proprio dopo l’esonero di Nicola.

Buoni risultati che hanno condotto a un campionato tranquillo, grazie soprattutto ai gol di Boulaye Dia, molto valorizzato dal proprio allenatore. Una stagione strepitosa per l’attaccante senegalese, con 16 gol segnati e 6 assist in 33 presenze in Serie A. Dei numeri impressionanti per un giocatore arrivato dal Villarreal costato 13 milioni di euro tra prestito e riscatto.

Nel contratto di Dia è presente una clausola rescissoria da 25 milioni, come dichiarato anche dal presidente Iervolino. La Salernitana con lui ha trovato una perla per il suo attacco, con colpi importantissimi e una tecnica di base molto interessante, che gli permette di essere incisivo anche nell’ultimo passaggio.

Sono diverse le squadre interessate a Dia, come per esempio Milan, Fiorentina, Roma. Entrambe cercano un centravanti per motivi diversi, quello della Salernitana è un profilo appetibile, anche perché è un classe ’96, ha raggiunto la piena maturità calcistica e la scorsa stagione è stata quella della consacrazione.

Iervolino parla della clausola di Dia

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni della RAI nel corso de ‘La Politica nel Pallone’: “Dia ha una clausola da 25 milioni che non indica il valore del giocatore che è di almeno 40 milioni. Ci sono tante squadre interessate, purtroppo, e il giocatore vorrebbe restare a Salerno. Noi vogliamo tenerlo, sarebbe importante riuscirci”.

La clausola di Dia scadrà il 20 luglio e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’attaccante senegalese. Se nessuno pagherà i 25 milioni della clausola, probabilmente le parti tratteranno il rinnovo del contratto con l’alzamento o addirittura l’eliminazione della stessa.

E’ questo che si augura la Salernitana e i propri tifosi, che si sono calcisticamente innamorati di Dia. I suoi gol sono stati decisivi per la salvezza e su di lui si baserà anche la squadra della prossima stagione, almeno questa è la volontà del club.

Poi però c’è la clausola, quei 25 milioni di euro che comunque permetterebbero alla Salernitana di incassare una bella cifra per fare mercato. Le big della Serie A monitorano la situazione con attenzione e se volessero mettere le mani su Dia, sanno già che cifra spendere.