Ancelotti in Brasile, non è più solo un’indiscrezione: sarà il CT dal 2024

Da diverso tempo ormai indiscrezioni su indiscrezioni accostavano il nome di Carlo Ancelotti al Brasile. Ora c’è anche l’annuncio: è tutto vero!

Carlo Ancelotti si è tolto tante e tante soddisfazioni nel suo percorso al Real Madrid come in generale nel corso della sua carriera. Ha vinto praticamente tutto. E di fatto solamente un tassello gli mancava nel suo cammino, quello della panchina di una nazionale. Ma il Brasile l’ha scelto, sapendo di potersi affidare a uno dei migliori profili sulla piazza, e Ancelotti non ha saputo e potuto dire di no. È arrivato anche l’annuncio.

Il rapporto tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid terminerà ufficialmente a giugno del 2024. Il tecnico continuerà perciò con i Blancos per un altro anno. Dopodiché comincerà per lui una vera e propria nuova avventura.

Di voci sul conto di Ancelotti, negli ultimi mesi, ne sono circolate tante e tutte lo accostavano proprio al Brasile che gli ha fatto una lunghissima corte. L’allenatore italiano, che nella sua vita calcistica ha vinto tanto, ha gioito, ha trascorso momenti belli e anche momenti difficili, si sta perciò preparando a qualcosa di totalmente nuovo. Perché nella vita mai dire mai e le sfide vanno accettate per dimostrare di potercela fare.

Ancelotti-Brasile, una storia d’amore che si farà: sarà il nuovo CT a partire dal 2024

La CBF, ovvero la Federcalcio della Nazionale Brasiliana, tramite il suo presidente Ednaldo Rodrigues, ha fatto sapere alla ‘Cnn’ che Fernando Diniz sarà il CT del Brasile pre il prossimo anno. Ma solamente di passaggio, perché il suo sarà un compito ad interim, in attesa appunto che Carlo Ancelotti termini la sua avventura con il Real Madrid.

Poi, a partire dal 2024, Carlo Ancelotti diventerà CT. Non della Nazionale Italiana, paradossalmente essendo lui un allenatore italiano, ma del Brasile che vuole tornare a essere un gruppo vincente. Il percorso inizierà in vista della Copa America 2024, poi si vedrà. Perché l’incarico durerà fino al 2026. E Carlo Ancelotti avrà tutto il tempo di essere protagonista. È solo questione di tempo, effettivamente poco.