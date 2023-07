Roma, casting a centrocampo: 4 nomi per Pinto, spunta McTominay

Prosegue il mercato della Roma. Nel mirino di Pinto sono finiti diversi centrocampisti. Sempre viva la pista Scamacca.

Non vuole fermarsi la Roma. Dopo aver messo a bilancio le plusvalenze richieste dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, il club potrà tornare a concentrarsi sulle operazioni in entrata accontentando così le richieste di José Mourinho. Finora sono stati ufficializzati gli acquisti di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, entrambi giunti nella capitale a parametro zero e strappati ad una folta concorrenza. Adesso Tiago Pinto proverà a prendere un attaccante ed un centrocampista duttile.

Il grave infortunio rimediato da Tammy Abraham nel corso dell’ultima partita di campionato ha stravolto i piani del direttore generale, rendendo obbligatorio l’acquisto di una punta di comprovato valore. Il preferito è Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile la deludente esperienza vissuta al West Ham: appena 3 gol in Premier League, tante panchine e costanti problemi fisici. Gli Hammers si sono detti disponibili a trattare la sua cessione, a patto però di prevedere nell’accordo l’obbligo di riscatto.

Opzione poco gradita da Pinto che, sfruttando il gradimento espresso dall’ex Sassuolo, vorrebbe chiudere l’operazione con la formula del prestito e diritto. Il manager, al tempo stesso, è alla ricerca di un mediano bravo sia nella fase di recupero del pallone che in quella di realizzazione. Il sogno di arrivare a Davide Frattesi è sfumato ma il suo trasferimento all’Inter consentirà comunque ai capitolini di incamerare circa 10 milioni grazie alla clausola relativa alla futura rivendita concordata con i neroverdi. Risorse fresche che verranno subito reinvestite.

Roma, occhi puntati su McTominay

Nel mirino dei capitolini, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere di Roma’, è finito Scott McTominay ritenuto non più imprescindibile dal Manchester United. Il contratto che lo lega ai Red Devils scade nel 2025 e le parti, finora, non hanno mai parlato di un eventuale rinnovo. Il divorzio, in assenza di passi in avanti significativi, può quindi concretizzarsi a stretto giro di posta. La Roma lo segue ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Brighton di Roberto De Zerbi.

Sempre vive, poi, le piste che portano a Nico Dominguez, Marcel Sabitzer e Morten Hjulmand. L’argentino è impegnato in una complicata trattativa per il prolungamento del contratto ed ha cominciato a guardarsi intorno, senza escludere la possibilità di andare via. L’austriaco, reduce dalla stagione in chiaroscuro vissuta in prestito al Manchester United, non rientra nei piani del Bayern Monaco che a breve proverà a trovargli una sistema alternativa. Il danese, invece, viene valutato 20 milioni dal Lecce che a gennaio ha rifiutato i 12 milioni messi sul piatto dal Southampton. Pinto ha solo l’imbarazzo della scelta. La rivoluzione in casa Roma prosegue.