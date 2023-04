Scamacca pronto al ritorno in Serie A: tre big su di lui

Gianluca lascerà il West Ham al termine della stagione. La punta ex Sassuolo è finito nel mirino di tre big italiane.

Gianluca Scamacca, salvo sorprese, lascerà il West Ham al termine della stagione. L’esperienza del classe 1999 nella terra d’Albione si è rivelata molto più complicata di quanto inizialmente previsto: soltanto 8 gol in 27 apparizioni con indosso la maglia degli ‘Hammers’. Un bottino magro, aggravato ulteriormente dai tanti problemi fisici accusati che non gli hanno consentito di raggiungere la forma migliore. La punta, intanto, è finita nei radar di tre big italiane.

La prima è la Juventus che, tra campionato e Coppa Italia, ha perso 4 partite di fila andando incontro ad altrettante prestazioni negative. A preoccupare la piazza bianconera, in particolare, è l’atteggiamento passivo mostrato in campo dalla formazione di Massimiliano Allegri. Poca grinta, giro palla lento e baricentro fin troppo basso. Non solo: tra le spine che il tecnico dovrà cercare di risolvere rientra anche la sterilità del reparto offensivo.

Nel mese di aprile la squadra ha segnato la miseria di 5 reti di cui appena 2 in Serie A. Numeri negativi che hanno rimesso in discussione il futuro di due degli attuali attaccanti in rosa. Dusan Vlahovic, out mercoledì per un problema fisico, non segna dal 7 febbraio (doppietta alla Salernitana). Da quel momento in poi si è fermato: un lungo digiuno che, inevitabilmente, ha spinto la società a valutare l’idea di cederlo in estate per una somma compresa tra i 60 e i 70 milioni. Il Newcastle, in tal senso, ha lanciato diversi segnali di interesse concreto ma se ne riparlerà più avanti.

Scamacca nel mirino di Juventus, Inter e Milan

In discussione è finito pure Arkadiusz Milik che la Vecchia Signora può riscattare versando nelle casse del Marsiglia 7 milioni. Una cifra tecnicamente alla portata anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League ma il polacco, da quando è rientrato dall’infortunio, ha faticato a riproporsi ad alti livelli. Da qui le riflessioni della proprietà. Più definita invece la situazione di Moise Kean, acquistato a titolo definitivo dall’Everton negli scorsi mesi (28 milioni).

Sulle tracce di Scamacca c’è anche l’Inter: Romelu Lukaku tornerà al Chelsea per essere smistato poi altrove mentre Edin Dzeko non ha risposto alla proposta di rinnovo annuale ricevuta. Occhio, inoltre, al Milan che perderà Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi (possibile il ritorno in Premier League per l’ex Liverpool). La corsa, come confermato da Nicolò Schira, è aperta.