Serie A, il calendario della prossima stagione: ecco le date dei big match

Svelato ufficialmente il calendario della prossima Serie A, scontri diretti diluiti e tantissimi big match.

Il calendario del prossimo campionato di Serie A è stato pubblicato. Il 20 agosto partirà ufficialmente il campionato 2023/2024, con diverse squadre alla ricerca del titolo.

Il Napoli campione d’Italia, fresco di cambio allenatore, cercherà di bissare lo storico traguardo raggiunto l’anno scorso. All’inseguimento ci saranno sicuramente Inter e Milan, reduci da un’annata non troppo soddisfacente se non per il percorso europeo, terminato con la finale nerazzurra e la semifinale per i rossoneri.

Tra le altre ci saranno sicuramente anche la Lazio, che ha conquistato una straordinaria partecipazione alla Champions League e, perchè no potrà magari provare a lottare anche per lo scudetto. Infine Roma, Atalanta e soprattutto Juventus, che di certo non si tireranno indietro.

I criteri per stilare il calendario sono stati parecchi, e hanno consentito ai big match di essere diluiti durante tutto il corso del campionato.

Serie A, scontri diretti e big match: ecco quando

Il calendario della Serie A 2023/2024 è stato stilati seguendo tutti i parametri legati a date e scontri diretti. Diversi i big match che meritano attenzione, diluiti nel corso di tutto l’anno.

Si inizia alla terza giornata con Napoli-Lazio e Roma-Milan seguite subito, nella giornata successiva, dal primi derby di Milano della stagione tra Inter e Milan e Juventus-Lazio. ottobre subito in salita per i rossoneri, che affronteranno Lazio, Juventus e Napoli nell’arco di tre settimane. A novembre, poi, ci saranno il derby della Capitale e il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Dicembre di fuoco, invece, con Juventus-Napoli, Atalanta-Milan, Lazio-Inter e Roma-Napoli subito prima di Natale.

La seconda parte di campionato vedrà, invece, i big match più diluiti. A gennaio Milan-Roma, mentre a febbraio Inter-Juve e l’attesissimo Milan-Napoli. Marzo sarà il mese clou degli scontri diretti, considerando anche la ripresa delle coppe europee. Alla 27^ giornata Lazio-Milan e Napoli-Juventus, alla 28^ Juventus-Atalanta e poi subito Inter-Napoli alla 29^ giornata. La 30^ giornata, poi, vedrà scontrarsi Lazio-Juventus e Napoli-Atalanta.

Aprile sarà il mese dei derby: ritorno del derby della Capitale alla 31^ giornata e ritorno del derby della Mole alla 32^. Infine, il 21 aprile si sfideranno Milan e Inter. I rossoneri, successivamente, affronteranno la Juventus.

Il campionato si concluderà a maggio, e gli ultimi big match saranno Roma-Juventus e, due settimane dopo, Inter-Lazio.

Un campionato scoppiettante che regalerà tante emozioni. Intanto, non possiamo che goderci il mercato estivo e le strategie delle varie squadre che, l’anno prossimo, vorranno lottare per qualcosa di importante.