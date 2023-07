Djuric, l’agente: “Siamo felici a Verona. Su Baroni dico che…”

Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, ha rilasciato a SerieANews.com alcune dichiarazioni sul suo assistito.

Se l’anno scorso la corsa al titolo non c’è di fatto mai stata, visto che il Napoli ha chiuso il discorso Scudetto già tra il mese di gennaio e quello di febbraio, quella per evitare la retrocessione ha avuto perfino un atto in più rispetto alle consuete 38 giornate di campionato.

Lo scorso 11 giugno, esattamente al Mapei Stadium, si è infatti tenuto lo spareggio tra lo Spezia ed il Verona per decidere chi avrebbe raggiunto Sampdoria e Cremonese in Serie B. A salvarsi è stato il club gialloblù, considerando che ha battuto la squadra allenata da Leonardo Semplici con il risultato di 1-3. Tuttavia, dopo la salvezza raggiunta all’ultimo respiro, nel team veneto c’è stato comunque l’avvicendamento in panchina tra Zaffaroni e Baroni.

Dopo la salvezza ottenuta con il Lecce alla penultima giornata, l’ex giocatore del Napoli ha deciso di sposare per i prossimi due anni la causa del Verona. Tra i calciatori su cui potrà contare Marco Baroni bisogna inserire sicuramente Milan Djuric.

Djuric, l’agente: “Abbiamo un contratto che ci lega al Verona per altri due anni”

Vittorio Sabbatini, agente proprio del centravanti, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni alla redazione di ‘SerieANews.com’ sul futuro del suo assistito: “Abbiamo un contratto che ci lega al Verona per altri due anni. Siamo piuttosto contenti anche dell’impresa fatta, la quale ci ha consentito di raggiungere la salvezza. Siamo contenti di giocare per il Verona, è così per adesso. Se Milan ha sentito Baroni? Ritengo che si vedranno direttamente quando la squadra si radunerà e in quell’occasione, probabilmente, il mister parlerà a tutti i calciatori”.

Milan Djuric, quindi, sarà uno degli attaccanti del Verona di Marco Baroni. L’ex Salernitana, nonostante il solo gol segnato l’anno scorso, è stato comunque un giocatore importante per la salvezza dei gialloblù sia per il suo apporto fisico che, soprattutto, quello che riguarda la personalità.

Oltre al giocatore bosniaco, però, il Verona ha sicuramente bisogno di un attaccante, vista la poca vena realizzativa dei vari Henry e Lasagna. Mentre Cyril Ngonge, autore di 5 gol l’anno, potrebbe andare via, considerando anche l’interessamento della Fiorentina.

I gialloblù, infatti, stanno cercando di beffare l’Empoli nella corsa per arrivare a Michael Folorunsho. Il centrocampista, di proprietà del Napoli, potrebbe arrivare nel Verona dopo aver sfiorato l’anno scorso la Serie A con il Bari.