Spezia, nuovo stemma al centro delle polemiche: per alcuni ricorda il fascismo

Ha destato scalpore e polemiche il rebranding dello Spezia. Per molti tifosi il nuovo stemma risulta essere ambiguo.

Negli ultimi anni sono state svariate le squadre che hanno deciso di dare una rinfrescata ai loro stemmi. Quasi sempre, in linea con la moda e con le esigenze del momento, si è trattato di una ‘semplificazione’ degli stemmi già esistenti. Il tutto nell’ottica di rendere sempre più immediato e replicabile l’identità visiva.

Non solo sulle maglie. Le squadre di calcio sono sempre più brand e uno stemma minimal si adatta meglio a questa funzione. Emblematico è il cambio stemma della Juventus, che non mancò comunque di destare diverse polemiche, ma in linea generale un po’ tutte le squadre stanno ‘semplificando’ la loro identità visiva. Solo che certe volte le cose non vanno come previsto ed anche le migliori intenzioni rischiano di trasformarsi in clamorosi boomerang.

Come successo qualche anno fa al Cardiff. Le intenzioni della nuova proprietà erano quelle di rendere il Cardiff City la squadra simbolo del Galles. Da qui il cambio di colori sociali dal blu al rosso e il cambio di stemma dal bluebird al dragone. Peccato che Swansea e Wrexham non fossero proprio contenti di questa ‘gallesità esclusiva’. E che gli stessi tifosi del Cardiff poco se ne importassero dei marcati asiatici. Ma ciò che sta succedendo a La Spezia potrebbe essere ancora più paradossale. Tra l’ironico e il non ironico, il nuovo stemma della compagine ligure è stato accusato, da non pochi tifosi, addirittura di riprendere la simbologia fascista e nazista.

Spezia, qualcosa è andato storto nel nuovo stemma?

Chiariamo, dal punto di vista teorico il nuovo stemma dello Spezia rispetta in pieno tutte le linee guida della già citata semplificazione. Si riduce il numero di coloro a solo due (considerando anche lo sfondo), si rende lo stemma privo di ombre e sfumature e si mette al centro la semplicità e soprattutto l’identificabilità con la squadra e i suoi simboli, in questo caso l’aquila.

Di per se infatti il nuovo disegno non è brutto: un’aquila che sormonta un SC, che sta per Spezia Calcio, stilizzata. Solo che, visto nel suo complesso il nuovo stemma riporta immediatamente alla mente una simbologia storicamente non certo positiva. Non pochi tifosi, sia tra gli spezzini che tra coloro che sono neutrali, ha infatti riscontrato similitudini forse fin troppo evidenti con la simbologia della Germania nel periodo nazista.

A poche settimane dalla decisione di vietare l’uso del numero 88, tutto ciò appare abbastanza paradossale. Basta guardare il tweet di presentazione del nuovo stemma o il post su Instagram per trovare commenti, alcuni ironici altri più seri, contrari. Alcuni tifosi la buttano sulla battuta: “Le conferenze stampa si terranno nel bunker di Berlino?”, “Le partite le trasmettiamo sull’Istituto Luce?”, “SS Spezia”. Un altro invece va dritto al punto: “Sembra uscito dal 1938”. Non mancano però chi invece apprezza il nuovo stemma e se la prende: “Vedete fascismo dappertutto”, “Bello e preciso nei minimi dettagli.”