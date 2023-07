Thiago Silva vuole Dybala al Chelsea: “Gliel’ho chiesto”

Il difensore del Chelsea Thiago Silva vorrebbe che arrivasse anche Paulo Dybala quest’estate: le parole prima del GP di Formula 1

E’ andato in scena oggi il GP di Gran Bretagna al Circuito di Silverstone. Manco a dirlo, a vincere è stato Max Verstappen davanti a due inglesi: Lando Norris secondo e Lewis Hamilton terzo. Prima dell’inizio della gara, le telecamere di Sky Sport hanno incrociato Thiago Silva, forte difensore del Chelsea. Qualche domanda sparsa qua e là sulla Formula 1 e poi quella sul calciomercato.

Inevitabile parlare di Paulo Dybala, vista la sua presenza al Gran Premio e alle indiscrezioni degli ultimi giorni che lo vedrebbero lontano dalla Roma. Thiago Silva non si è tirato indietro: “Ho visto che ci sono delle notizie che girano sul suo trasferimento al Chelsea. L’ho incontrato qui e gliel’ho chiesto, ma non ha voluto dirmelo. Lui è un fuoriclasse, se arrivasse ci aiuterebbe tantissimo”.

Insomma, Thiago Silva davanti alle telecamere di Sky ha ribadito tutta la sua stima calcistica e non che prova nei confronti di un fuoriclasse come Paulo Dybala. Al termine della sua prima stagione alla Roma, si può affermare con certezza che è stato il migliore dei giallorossi. Purtroppo per Mourinho e per i tifosi giallorossi, è arrivato un po’ provato fisicamente a fine stagione, dopo tante partite giocate e un anno anomalo dovuto al Mondiale di Qatar 2022.

Resta comunque un giocatore centrale per il progetto della Roma. E sicuramente Mourinho conterà su di lui nella prossima stagione, visto che potrebbe essere l’ultima con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Questo Dybala lo sa, l’allenatore portoghese è stato fondamentale per il suo arrivo dalla Juventus a parametro zero. La stagione spaziale di Dybala ha attirato gli occhi di Todd Boehly, uno che negli ultimi mesi ha speso oltre 600 milioni di euro per vedere il suo Chelsea finire miseramente a metà classifica.

Vuole assolutamente rialzare i Blues e per farlo ha messo gli occhi su Dybala su indicazione di Mauricio Pochettino. Thiago Silva è stato chiaro, ha chiesto a La Joya di raggiungerlo a Londra per giocare insieme. Il mercato è ancora lungo e tutto può cambiare, la clausola nel contratto dell’argentino può stravolgere tutto. Ma ciò che conta è la volontà di Dybala. Allenatori, giocatori e altri addetti ai lavori possono dargli un consiglio, provare a convincerlo o esprimere semplicemente una propria opinione. Ma l’ultima parola spetterà sempre a Dybala, che sia addio o permanenza.