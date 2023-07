Inter, continuano i rumors su Donnarumma: il Nazionale può essere un’opportunità

In casa Inter si fanno le dovute valutazioni, la priorità al momento è la porta. Occhio a possibili colpi di scena.

L’ultima stagione dell’Inter può essere considerata positiva. Il club nerazzurro non è mai stato in lizza per lo scudetto, ma ha portato a casa due trofei ed ha sfiorato la storia con la finale di Champions di Istanbul dove i nerazzurri sono caduti solo contro il City di Guardiola.

Introiti importanti sicuramente per le casse nerazzurre e la società ha messo inoltre in mostra diversi calciatori, evidenziando il gran lavoro svolto negli ultimi anni. Tra queste una delle sorprese più interessanti è stato senza dubbio il camerunense Andrè Onana, estremo difensore rivelazione del campionato e della Champions. Il calciatore ha contribuito a diversi cleen-sheet ed ha portato un lavoro fondamentale per il gioco di Inzaghi.

L’Inter ha bisogno di incassare o meglio, come riguarda ormai tutte le squadre italiane, può fare mercato solo grazie alle cessioni. Sono partiti Brozovic e Dzeko, sono arrivati Frattesi e Thuram, ma il mercato è tutt’altro che fermo. Intanto tutti aspettano ormai l’addio di Onana, sempre più vicino al Manchester United.

Il portiere è una grave perdita, soprattutto visto che ieri è stato annunciato anche l’addio di Samir Handanovic. Di Gennaro ha sostituito Cordaz e il reparto portieri sarà totalmente nuovo. Marotta lavora per stupire i tifosi e nelle ultime ore avanza una clamorosa novità.

Inter, pista a sorpresa per la porta

I principali nomi per la porta nerazzurra sono l’accoppiata Sommer e Trubin, il primo di esperienza e il secondo giovane in rampa di lancio. Se per l’estremo difensore del Bayern la trattativa è a buon punto non è semplice invece quella per l’ucraino: il giocatore ha un anno di contratto ma in Ucraina tirano la corda sul prezzo e ‘sparano alto‘. La valutazione di 35 milioni spaventa l’Inter e intanto spunta una pista intrigante quanto clamorosa.

Il club nerazzurro, secondo alcuni rumors, avrebbe chiesto informazioni al Psg circa la situazione di Gianluigi Donnarumma. L’estremo portiere è l’antitesi totale rispetto a ciò che cerca Luis Enrique in un portiere e la loro convivenza appare molto difficile. In Francia si parla di Lloris, di De Gea e sembra quindi ovvio che il Psg stia cercando un nuovo portiere. E cosa fare ora con Donnarumma? Il calciatore campano ha un mega contratto e non può assolutamente restare come secondo, da qui la folle ipotesi di rivederlo in Italia con la maglia dell’Inter. La pista sembra folle, ma allo stesso tempo è anche intrigante.

I rapporti tra Psg e Inter sono ottimi. La questione Skriniar non ha incrinato nulla, anche a Istanbul abbiamo assistito a rapporti cordiali tra Al Khelaifi e Marotta e in tanti ricordano le operazioni Hakimi e Icardi degli ultimi anni. Ora nasce un’opportunità, l’Inter potrebbe effettuare un super colpo per la porta e il Psg potrebbe liberarsi di un problema.

Inter-Donnarumma, una pista che può diventare realtà

Ad ora è solo un rumors, sui social è diventato in poco tempo trend Topic ma la pista Donnarumma potrebbe essere un rischio calcolato e comunque molto intelligente. Il calciatore ha un mega ingaggio, ma il Psg potrebbe aiutare il club ‘amico’ pagando una buona parte dell’ingaggio. L’Inter potrebbe rimandare il problema portiere ingaggiando il portiere della Nazionale italiana in prestito.

Certo, sarebbe uno sgarbo clamoroso al Milan (Gigio era capitano del club rossonero), ma magari Donnarumma in Serie A potrebbe trovare quella serenità che manca a Parigi. Marotta fiuta il super colpo, occhio alla pista Donnarumma.