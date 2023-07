Cinque “mai” non fanno un “no”. Lukaku, Inter e Juventus: cosa succede?

Lukaku: l’offerta saudita, la Juventus e quelle dichiarazioni che col senno di poi fanno infuriare i tifosi nerazzurri.

La già torrida estate 2023 sta diventando ancora più calda. Colpa di Romelu Lukaku che, nel bel mezzo di luglio, ha deciso di essere il centro di una situazione di mercato che, partita come possibile inserimento tra big, sta in realtà diventando quasi paradossale anche a causa di alcune dichiarazioni che lo stesso Lukaku fece non molto tempo fa.

Andiamo però con ordine. La stagione appena conclusa per Romelu Lukaku non è stata certamente la migliore in carriera. C’è comunque da dire che nell’ultima parte l’attaccante belga ha messo a referto numeri importanti. Al netto della sfortunata finale di Champions League con il Chelsea, Lukaku è stato però protagonista della vittoriosa semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, con tanto di celebre esultanza polemica nel finale.

Le immagini di Lukaku che zittì parte dei tifosi bianconeri hanno fatto il giro del mondo. Ma paradossalmente tra qualche settimana quegli stessi tifosi zittiti potrebbero essere tifosi che esultano al prossimo gol di Lukaku. Perché la Juventus si è a tutti gli effetti inserita per la corsa all’attaccante belga. E l’ha fatto proprio nel momento in cui l’Inter stava finalmente trovando la quadra con il Chelsea per un trasferimento a titolo definitivo.

Lukaku, la Juve si inserisce sul più bello e l’Inter decide di dire basta

Nerazzurri e Blues stavano lavorando per trovare l’accordo, ma c’è stata l’irruzione della Juventus. La dirigenza dell’Inter si è detta molto infastidita dal comportamento di Lukaku che, mentre i nerazzurri stavano trattando con il Chelsea, ha preso contatto con la Juventus. In definitiva i nerazzurri, che ormai erano avviati verso una chiusura positiva della trattativa, hanno deciso di dire stop. Niente Lukaku, che adesso ha sul tavolo l’ipotesi saudita e la speranza, a questo punto d’obbligo, che la Juventus chiuda per Vlahovic.

Già perché il rischio è che il gesto di Lukaku, che ha fatto andare su tutte le furie l’Inter, non sia nemmeno propedeutico ad una sua cessione alla Juventus. Già perché i bianconeri opereranno in entrata solo se riusciranno a cedere Vlahovic per una cifra attorno ai 70 milioni. Costo del cartellino che al momento solo il PSG è intenzionato a coprire, ma che a sua volta aspetta di chiudere alcune situazioni in uscita prima di dare l’assalto al serbo.

Insomma un bell’intreccio nel quale per il momento l’Inter si è tirata fuori. I nerazzurri erano quasi riusciti a sistemare il loro giro di mercato con Onana diretto a Manchester, sponda United, che avrebbe finanziato le operazioni in entrata, tra cui principalmente quella di Lukaku. Nel frattempo però il belga chiacchierava con la Juve e questo non è andato a genio ai nerazzurri che hanno deciso di ritirarsi da qualsivoglia trattativa.

Eppure Lukaku diceva altro

A fare rabbia, soprattutto dal punto di vista dei tifosi dell’Inter sono però soprattutto alcune dichiarazioni, nemmeno tanto lontane nel tempo, che Lukaku fece a proposito della Juventus. In un’intervista del dicembre del 2021 a Sky Sport, l’attaccante allora al Chelsea, a domanda su un suo possibile futuro al Milan o alla Juventus rispose con un “mai”. Un “mai” tra l’altro ripetuto cinque volte.

Evidentemente con il senno di poi tutti questi “mai” non sono bastati a fare un “no”. Er più un “ni, vediamo”. I tifosi dell’Inter sono furiosi, la dirigenza si è già detta non più disposta a riprenderlo in squadra, il Chelsea vuole cederlo in via definitiva e la Juventus aspetta di vendere Vlahovic. Vuoi vede che alla fine anche Lukaku andrà in Arabia Saudita?