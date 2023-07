Inter, rivoluzione grazie ad Onana: pronti sei colpi per Inzaghi, tutti i nomi

L’Inter, grazie alla cessione di Onana al Manchester United, prenderà sei rinforzi per Inzaghi: tutti i nomi seguiti dall’Ad Marotta.

Prosegue la rivoluzione in casa Inter. Il club in queste ore sta definendo la cessione di André Onana al Manchester United: i contatti sono proseguiti in maniera proficua, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva sulla base di 55 milioni. Risorse importanti che consentiranno all’amministratore delegato Giuseppe Marotta di tornare a concentrarsi sulle operazioni in entrata e prendere ulteriori rinforzi per Simone Inzaghi.

Sei in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, i nuovi giocatori che il tecnico vorrebbe ricevere. In primis, due portieri d’esperienza capaci di contendersi il ruolo di titolare: i nomi sono quelli di Yann Sommer e Anatolij Trubin. Lo svizzero può liberarsi dal Bayern Monaco per 6 milioni ed ha già fatto sapere di gradire il trasferimento nella sponda nerazzurra di Milano. Più complicata, invece, la strada che conduce all’ucraino: lo Shakhtar Donetsk, nonostante il contratto dell’estremo difensore scada nel 2024, continua a sparare alto (circa 35 milioni). Le interlocuzioni proseguiranno ma le complicazioni emerse hanno spinto Marotta a valutare l’idea di prendere Marco Carnesecchi rientrato all’Atalanta.

Inzaghi, dopo la mancata conferma di Raoul Bellanova, ha poi chiesto un esterno destro da alternare a Denzel Dumfries. La scelta è ricaduta su Emil Holm, intenzionato a lasciare lo Spezia in seguito alla retrocessione in Serie B dei bianconeri. La valutazione oscilla tra i 12 e 15 milioni, con Marotta intenzionato a chiudere la pratica in maniera positiva in tempi brevi così da bruciare la concorrenza della Juventus e della Premier League. In difesa e a centrocampo, invece, andranno compensati gli addii di Milan Skriniar e di Roberto Gagliardini sbarcati rispettivamente al PSG e al Monza.

Inter, l’addio di Onana finanzia 6 acquisti

Per sostituire l’ex Sampdoria Marotta ha messo nel mirino Merih Demiral finito ai margini dell’Atalanta che non lo ha convocato per il ritiro estivo. Il manager, al tempo stesso, si è iscritto alla corsa per Lazar Samardzic, autore di 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni complessive vissute con indosso la maglia dell’Udinese. I friulani lo vorrebbero tenere ma non diranno di no ad una proposta da almeno 25 milioni.

L’Inter, infine, cerca un centravanti. L’obiettivo era quello di riportare alla base Romelu Lukaku ma la sua decisione di accettare la proposta della Juventus ha infastidito la dirigenza nerazzurra, che ora sta valutando altri profili. Una delle piste battute conduce a Mehdi Taremi, offerto pure al Milan e legato al Porto fino al 2024. Occhi puntati anche su Jonathan David di proprietà del Lille. Si preannunciano giornate intense per Marotta.