Inter, Sommer ad un passo: il Bayern Monaco punterà su Mamardashvili

Novità importanti sul futuro di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano destinato a lasciare il Valencia per il Bayern

Sono ore calde in casa Bayern Monaco per il mercato in entrata. Thomas Tuchel attende con ansia l’arrivo di Min-Jae Kim che sostituirà nella rosa Lucas Hernandez. In uscita, invece, c’è Yann Sommer che ha già trovato l’accordo con l’Inter.

I nerazzurri dovranno prendere, oltre a Sommer, anche un altro portiere e infatti vorrebbero puntare su Trubin dello Shakhtar Donetsk. Con la partenza del portiere svizzero, al Bayern serve un altro profilo vista l’età di Manuel Neuer, che la scorsa stagione è sceso in campo soltanto 16 volte in tutte le competizione.

Il prescelto del Bayern Monaco per sostituire Sommer è Giorgi Mamardashvili. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, due settimane fa l’agente Levan Seturidze è stato a Monaco di Baviera per trattare con il club tedesco il passaggio del portiere georgiano. La trattativa si sbloccherà in seguito alla cessione di Sommer all’Inter, e nella prossima settimana ci saranno altri contatti tra l’agente di Mamardashvili e il Bayern. Il Valencia da questa cessione incasserà almeno 30 milioni di euro.