Immobile tentato dall’Arabia: spunta la deadline, la Lazio fissa il prezzo

L’Arabia Saudita continua a nutrire grande interesse nei confronti della Serie A: nel mirino sono finiti Immobile e Pellegrini.

Resta puntato sulla Serie A il mirino dell’Arabia Saudita. Sono infatti diversi i top player militanti nel campionato italiano che, in questi giorni, stanno valutando l’idea di dire addio ai rispettivi club ed accettare le ricche proposte ricevute. È il caso, ad esempio, di Ciro Immobile divenuto l’oggetto del desiderio dell’Al-Shabab e dell’Al-Wheda con cui i contatti risultano frequenti. La Lazio, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ma lascerà al capitano ancora del tempo per riflettere e prendere una decisione definitiva.

L’attaccante, legato ai biancocelesti fino al 2026, nella scorsa stagione ha totalizzato 14 reti e 7 assist in 38 apparizioni complessive contribuendo in prima persona alla qualificazione in Champions League. Ora, però, la sua permanenza è appesa ad un filo. Sul tavolo, in particolare, sono giunte dei biennali da 35 milioni complessivi più alcuni bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Cifre sulle quali Immobile, il cui stipendio attuale è di 4 milioni (il più alto della rosa), sta inevitabilmente ragionando.

Il presidente Claudio Lotito, stando a quanto riportato nella ‘Gazzetta dello Sport’, lo incontrerà nella giornata di lunedì 24 con la speranza di ricevere dal diretto interessato rassicurazioni in merito alla sua permanenza nella Città Eterna. Nel frattempo, però, i capitolini hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per acquistare Immobile e portarlo via dalla corte di Maurizio Sarri serviranno almeno 40 milioni. Proposte inferiori non verranno prese in considerazione. Il momento delle scelte sta per arrivare.

Immobile tentato dall’Arabia, la risposta di Pellegrini

Sono quindi ore di attesa per Sarri, il quale tornerà presto a chiedere a Lotito rinforzi di comprovata qualità adeguati al suo stile di gioco ed eventualmente un sostituto all’altezza di Immobile. È invece destinato a rimanere in Italia Lorenzo Pellegrini, che ha scelto di rifiutare il corteggiamento dell’Al-Ittihad e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Il giallorosso, infatti, vuole diventare sempre più protagonista nella Roma di José Mourinho e disputare l’Europeo in programma nel 2024 in Germania.

Verso la conferma pure Leonardo Spinazzola, per il quale si era fatto avanti l’Al-Shabab mettendo sul piatto 7 milioni per la Roma. Per l’esterno originario di Foligno, invece, era pronto un triennale da 6 milioni. Non abbastanza per spingerlo a prendere la decisione di abbandonare l’Italia. Mourinho sorride. Sarri dal canto suo, dopo aver perso Sergej Milinkovic-Savic passato all’Al-Hilal, non è affatto tranquillo.