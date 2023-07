Mentre il mondo del calcio guarda all’Arabia, Messi torna ad incantare negli USA

Gol all’esordio negli USA, squadra che torna alla vittoria dopo 11 partite: a Miami e in tutta la MLS è già Messi mania!

Mentre eravamo troppo impegnati a guardare cosa il fondo PIF sta facendo al calciomercato europeo al fine di rendere la Saudi League uno dei campionati più seguiti al mondo, ci eravamo colpevolmente dimenticati di Lione Messi. Fortuna che, a modo suo, Lionel Messi ci ha ricordato che, sebbene abbia deciso di esportare la sua classe ad Occidente invece che ad Oriente, è sempre Lionel Messi.

Nel suo esordio con la maglia dell’Inter Miami, club di cui è presidente un altro che del calcio ha fatto la storia come David Beckham, Messi ha subito messo le cose in chiaro davanti al suo nuovo pubblico: i gol, specie quelli su punizione, li sa ancora fare. Nel match della fase a girone della Leagues Cup, un torneo che vede partecipare squadre statunitensi, messicane e canadesi, Messi ha deciso il match contro il Cruz Azul con una pennellata su punizione in pieno recupero.

Un successo fondamentale per la sua nuova squadra, che prima dell’arrivo della Pulce, navigava in pessime acque. Erano infatti 11 le partite senza vittorie dell’Inter Miami, un filotto negativo che ha relegato in campionato la squadra della Florida all’ultimo posto nella Eastern Conference, a ben 12 punti dalla zona play-off. Un trend che adesso i tifosi dell’Inter Miami sperano si possa invertire con l’arrivo di Lionel Messi. E non solo i tifosi di Miami. Perché Lionel Messi, se non ce ne fossimo accorti, è la risposta della MLS, i vecchi “nuovi ricchi” ai nuovi “nuovi ricchi” del calcio: l’Arabia Saudita.

La MLS prova al carta Messi: negli USA tutti pazzi per la Pulce

Pochi ricordano gli anni ’70 quanto l’allora NASL iniziò una serie di spese folli in Europa per rendere popolare il soccer. Molti di più ricordano invece la nascita della MLS in concomitanza con il mondiale di USA ’94. Ebbene i prossimi mondiali torneranno a giocarsi nel continente nordamericano. Un trittico di paesi ospitanti che però, inutile nascondersi dietro le formalità, avranno il loro centro negli Stati Uniti.

E gli USA si preparano a questo nuovo boost calcistico in patria anche attraverso Lionel Messi. Negli ultimi anni le franchigie della MLS non hanno certo lesinato spese per rendere il prodotto del soccer sempre più appetibile, non disdegnando nemmeno di ‘copiare’ negli stili e nelle forme, i club europei. Messi è la ciliegina sulla torta di questa crescita, ma anche la risposta al crescente predominio sul mercato dell’Arabia Saudita.

Quello che è certo è che Messi sembra poter riuscire laddove altri campioni come Pelé, Ibrahimovic o Herry hanno solo sfiorato. Rendere il soccer e la MLS al pari delle big four, con dignità di sedere alla pari nel novero del grande sport star system made in USA. I complimenti di LeBron James, uno che di certo non ha bisogno di presentazioni, nei confronti della Pulce sono chiari. Negli USA è Messi mania, una mania che sta contagiando anche i piani alti. E per chi vive lo sport, ma forse anche la vita, come un’eterno spettacolo, forse era questo l’obiettivo.