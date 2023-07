Coppa Italia 2023/24, il tabellone ufficiale: Napoli-Juve e un derby come possibili quarti

La Lega Serie A ha diramato ufficialmente il tabellone della Coppa Italia 2023/24: tanti incroci interessanti tra le big

La Coppa Italia 2023/24 prenderà il via il 6 agosto con il turno preliminare, mentre la finale è fissata al prossimo 15 maggio 2024. Tante squadre si affronteranno per arrivare all’Olimpico di Roma con la possibilità di vincere il titolo. La Coppa è da anni oggetto di tante discussioni riguardo la formula poco meritocratica, che vede le prime otto della Serie A essere molto avvantaggiate dal tabellone, sia perché entrano nella competizione dagli ottavi in poi, sia perché giocano in casa.

La formula non è cambiata, la testa di serie numero uno è l’Inter, detentrice del trofeo, poi via via tutte le altre in base alla classifica del campionato. Nella parte sinistra del tabellone ci sono proprio i nerazzurri che ai quarti possono sfidare la Fiorentina, in casa. Da quella parte ci sono anche Bologna, Verona, Lecce, Bari e Parma. Altri possibili quarti possono essere Milan-Atalanta, con un derby della Madonnina possibile solo in semifinale.

Nella parte destra del tabellone ci sono incroci infuocati come il derby di Roma che ai quarti vedrebbe la Lazio ospitare i giallorossi e una possibile semifinale contro una tra Napoli e Juventus. Una sfida molto sentita che si giocherebbe allo stadio Maradona in partita secca soltanto dopo aver superato gli ottavi.

Al di là dei pronostici, e nonostante la formula della competizione, la Coppa Italia ogni anno ha regalato qualche sorpresa. Una outsider capace di battere le big e fare un gran percorso. La scorsa stagione è stata la Cremonese a battere il Napoli e la Roma, in trasferta, per poi arrendersi contro la Fiorentina nella doppia semifinale. Prestazioni di altissimo livello della squadra di Ballardini che ha a lungo sognato la finale di Roma.

La squadra da battere è senza dubbio l’Inter, detentrice del trofeo, che ha in panchina uno specialista come Simone Inzaghi. La vincitrice e la finalista si qualificherebbero per la Final Four della Supercoppa italiana, proprio com’è successo alla fine dell’ultima stagione. Una possibilità di vincere un altro trofeo e arricchire la bacheca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Si è parlato per diverse settimane di un cambiamento della formula della Coppa Italia, per renderla molto più simile alla FA Cup. Tuttavia, la Lega Serie A ha bocciato questa ipotesi, preferendo che resti così piuttosto che si abbia una svolta definitiva che la renda più appetibile per il pubblico.