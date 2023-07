Si prospetta un agosto molto caldo sul fronte attaccanti

Il mese di agosto potrebbe essere un mese bollente sul fronte attaccanti. Diversi gli intrecci e le situazioni che si prospettano.

Mbappé, Kane, Vlahovic, Morata, Osimhen, sono questi alcuni dei nomi che, in questo caldissimo agosto che si prospetta, potrebbero dare vita ad un valzer di attaccanti. Tutto potrebbe partire dall’attaccante francese che, in rotta con il PSG, ha sul tavolo una proposta monstre da parte dei sauditi. Se accettasse, e decidesse di passare questo anno in Arabia Saudita, prima dell’approdo al Real partirebbe un valzer di punte che, inevitabilmente arriverebbe a coinvolgere anche i club italiani.

Sia in maniera diretta che indiretta. Perché il PSG, con in mano un bel gruzzoletto potrebbe decidere di venire a fare la spesa in Serie A. Osimhen? Difficile, se non impossibile, a meno di una clamorosa offerta. De Laurentiis infatti ha ribadito che il nigeriano resta, ma se il PSG decidesse di reinvestire sul nigeriano i soldi di Mbappé? Ci sarebbe poi la pista più facile, quel Dusan Vlahovic che invece la Juventus vorrebbe, naturalmente dietro una congrua offerta, lasciar partire.

Il serbo non ha mai trovato il giusto feeling con Massimiliano Allegri. Il PSG però tentenna perché non è certo delle condizioni fisiche del calciatore. Troppo soggetto ad infortuni, poche garanzie attorno a colui che dovrebbe prendere l’eredità di Mbappé e guidare l’attacco dei parigini. Ecco quindi che l’attenzione del PSG potrebbe spostarsi sulla Premier League dove c’è un attaccante che aspetta, a detta di molti da troppo tempo, il salto in un top club: Harry Kane.

Tanti intrecci di mercato e alla fine qualcuno rischia di restare con la bocca asciutta

Ben 280 reti con la maglia degli Spurs, ma ancora zero trofei in bacheca. Questa la paradossale carriera fino a questo momento di Harry Kane. Il quale potrebbe a questo punto prendere il volo Londra-Parigi e raccogliere l’eredità in avanti di Mbappé. Ma occhio perché su Kane è fortissimo, se non addirittura favorito, il Bayern Monaco. Anche i bavaresi sono alla ricerca di una punta e sono pronti ad accontentare le richieste del Tottenham pur di risolvere una lacuna nella loro rosa.

Torniamo però alle italiane. Perché la Juventus è pronta a chiudere per Lukaku come sostituto di Vlahovic. Lukaku che ormai ha le porte chiuse all’Inter. I nerazzurri puntano Morata, ma devono battere la concorrenza del Milan e della Roma. I giallorossi a loro volta però guardano anche in Premier League e sognano di riportare in Italia Gianluca Scamacca. Insomma, un bell’intreccio, che di certo non annoierà i tifosi in questo agosto che si appresta a cominciare.