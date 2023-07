Lautaro Martinez su Lukaku: “Non mi ha mai risposto, mi ha deluso”

Lautaro Martinez ha parlato del caos legato a Romelu Lukaku e il mancato ritorno all’Inter, non risparmiando qualche frecciatina

La coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku è stata una delle più forti che la Serie A ha ammirato negli ultimi anni. Il percorso del centravanti belga con la maglia dell’Inter è giunto al termine per la seconda volta.

Ma stavolta le cose sono andate diversamente, non c’era un’offerta irrinunciabile di 115 milioni di euro che ha separato Big Rom e il club nerazzurro, bensì una scelta del giocatore di trattare con la Juventus dopo aver giurato amore eterno all’Inter.

I nerazzurri, stanchi dei capricci di Lukaku, hanno mollato la presa e i tifosi si sono schierati dalla parte del club. Troppe volte il centravanti belga ha dimostrato di non avere le idee chiare e si è allontanato anche dai suoi ormai ex compagni di squadra, come confermato anche dall’intervista rilasciata da Lautaro Martinez.

Proprio Lautaro ha parlato del rapporto con Lukaku e di quei giorni di caos in cui non si sapeva cosa sarebbe successo. La coppia ‘Lu-La’, a meno di clamorosi ribaltamenti, non si formerà di nuovo e infatti l’Inter oggi cerca un nuovo centravanti.

El Toro, tuttavia, non ha nascosto la sua delusione per il comportamento di Lukaku, in virtù anche dell’amicizia che li ha legati negli anni in cui hanno giocato insieme all’Inter.

La stoccata di Lautaro Martinez a Lukaku

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “L’ho chiamato in quei giorni di caos, ma non mi ha mai risposto e lo stesso ha fatto anche con i miei compagni di squadra. Ci sono rimasto male, dopo tante cose vissute insieme, mi ha deluso. E’ una sua scelta, gli auguro il meglio. Ma non mi aspettavo un comportamento simile”.

Insomma, Lautaro ha reso nota tutta l’amarezza nei confronti di comportamenti inaspettati da parte di Lukaku. Una scelta, quella del centravanti belga, che ha fatto molto discutere. El Toro, invece, resterà all’Inter per vincere nuovi titoli e infatti ha rifiutato delle ricche proposte dall’Arabia Saudita per continuare a giocare ad alti livelli e non perdere la Nazionale argentina in vista di Copa America e Mondiale.

Anche per Lukaku sono arrivate delle offerte dall’Arabia Saudita, per adesso rifiutato. Big Rom aspetta la Juventus, che non può muoversi concretamente prima di aver ceduto Dusan Vlahovic. Il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo per almeno 35-40 milioni di euro e chiudere definitivamente questa storia di prestiti e ripensamenti.