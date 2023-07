Atalanta nella storia: Hojlund allo United per una cessione record

Dopo l’ingaggio dall’Almeria di El Bilal Touré, l’Atalanta sta per cedere Rasmus Hojlund al Manchester United di Erik ten Hag per una cifra storica.

Le squadre della nostra Serie A, visto che il campionato inizierà tra circa tre settimane, stanno giocando varie amichevoli per farsi trovare pronti per la nuova stagione. Tuttavia, ovviamente, sotto la luce dei riflettori di questi ultimi giorni è tutta rivolta verso il calciomercato.

Il team italiano più attivo in queste ultime settimane è sicuramente il Milan. Dopo la cessione di Sandro Tonali al ricchissimo Newcastle per circa 75 milioni di euro, il club rossonero ha collezionato vari colpi in sede di mercato: da Ruben Loftus-Cheek, passando per Christian Pulisic, a Noah Okafor e a Samuel Chukwueze. Ma il team meneghino non si è fermato a questi giocatori, visto che sta prendendo anche Yunus Musah del Valencia.

Tuttavia, al netto dell’offerta dell’Inter di circa 15 milioni di euro più bonus per Lazar Samardzic dell’Udinese, la giornata di oggi è stata caratterizzata da una cessione davvero remunerativa, ovvero quella che riguarda Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Il centravanti danese, infatti, è ormai ad un passo a diventare un nuovo giocatore del Manchester United di Erik ten Hag.

Mercato, l’Atalanta vende Rasmus Hojlund per 75 milioni più altri 10 di bonus: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, i due club hanno trovato un accordo per il trasferimento di Rasmus Hojlund sulla base di 75 milioni più altri 10 di bonus. Atalanta e Manchester United hanno trovato un’intesa verbale, ma sicuramente nei prossimi giorni ufficializzeremo una cessione storica del club bergamasco.

La cessione di Hojlund, di fatto, sarà quella più alta nella storia dell’Atalanta. Il Manchester United, che come prima punta aveva seguito anche Victor Osimhen del Napoli, ha quindi deciso di giocarsi le proprie fisch sul centravanti danese che ha entusiasmato tutti la scorsa stagione, considerando i suoi 10 gol e 4 assist nelle 33 partite giocate con la maglia della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta, di fatto, ha quintuplicato l’investimento fatto l’anno scorso. Il team bergamasco, infatti, ha preso l’anno scorso Hojlund dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro e, se dovesse ottenere tutti i 10 milioni di bonus, arriverebbe alla cifra record di 85. Tuttavia, ovviamente, la ‘Dea’ non si è fatta sorprendere dall’addio del calciatore danese, considerando che ha acquistato El Bilal Touré dell’Almeria per 31 milioni di euro, cifra mai spesa dalla squadra nerazzurra nella sua storia per ingaggiare un calciatore.