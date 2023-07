Mercato Napoli, dalla difesa al centrocampo: la situazione in casa azzurri

Il mercato azzurro non si ferma: la situazione tra la ricerca del difensore e un innesto a centrocampo.

Il mercato del Napoli, a circa 20 giorni dall’inizio del campionato, è in una fase di studio. Concluso il primo ritiro azzurro a Dimaro, ed iniziato quello a Castel Di Sangro, il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Kim, trasferitosi al Bayern Monaco.

Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra. Il primo è quello di Konstantinos Mavropanos, difensore greco classe 1997 dello Stoccarda. I tedeschi vorrebbero incassare circa ventidue milioni di euro dalla cessione del difensore e il Napoli ci sta pensando. Nell’attesa gli azzurri stanno anche controllando altri profili. Uno è Nayef Aguerd, marocchino classe 1996 del West Ham. 35 milioni di euro il prezzo per portarlo a Napoli, ragion per cui gli azzurri stanno guardando anche nella stessa Serie A. Jhon Lucumi è forse il profilo che si adatterebbe meglio al progetto di Rudi Garcia. Il 24enne del Bologna conosce già il nostro campionato e, soprattutto, costa solo 15 milioni di euro.

Napoli, oltre al difensore si guarda al centrocampo: piace Lo Celso

Le ricerche del Napoli non si fermano alla difesa. C’è necessità di innesti anche a centrocampo, dove l’addio di Ndombele e il probabile trasferimento di Zielinski lascerebbe un bel buco in mezzo al campo.

Il Napoli ha un nome in testa, quello di Giovani Lo Celso. Il 27enne argentino è il profilo selezionato dalla dirigenza azzurra per il centrocampo. L’anno scorso c’era già stato un interessamento, salvo poi virare su Ndombele. Non è una trattativa semplice perché il Napoli vorrebbe prenderlo con un prestito oneroso, ma gli inglesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo, con un prezzo intorno ai 15 milioni di euro.

Il campionato inizierà tra circa 20 giorni ed il Napoli è ancora in fase di costruzione. Certo, le basi poste da Luciano Spalletti lasciano a Rudi Garcia una squadra straordinaria, considerando anche i pochi calciatori che gli azzurri hanno dovuto salutare. Resta da capire il futuro di alcuni giocatori tra cui Victor Osimhen, che negli ultimi giorni è sembrato vicinissimo al rinnovo. Oltre a lui anche Lozano e Zielinski dovranno rispondere all’ultimatum di De Laurentiis, fissato a domani, 31 luglio.

La prossima stagione sarà fondamentale per il Napoli, che dovrà confermare lassa forza in Italia e, magari, incrementare quella europea in Champions League.