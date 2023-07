Samardzic è il nuovo big dell’Inter: affare ai dettagli, ecco come gestirlo al Fantacalcio

L’Inter è ad un passo da Samardzic. Accordo trovato e visite mediche imminenti. Un nome interessante in vista dell’asta del Fantacalcio.

Ormai, è soltanto una questione di ore. Lazar Samardzic si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Decisiva, in tal senso, l’accelerazione impressa dai nerazzurri intenzionati a regalarlo a Simone Inzaghi nel minor tempo possibile così da battere la concorrenza della Juventus e del Napoli. Restano da sistemare alcuni dettagli di minore entità, tra cui la valutazione di Giovanni Fabbian che passerà all’Udinese nell’ambito della stessa operazione, ma la trattativa risulta praticamente chiusa e definita.

La formula individuata è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni mentre per il classe 2002 è pronto un quinquennale da 2 milioni netti all’anno. Nella rosa della Beneamata Samardzic andrà a raccogliere il testimone lasciato da Roberto Gagliardini (non confermato e trasferitosi al Monza), aumentando così il tasso tecnico del centrocampo. Il 21enne nella scorsa stagione ha totalizzato 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni, dimostrando di essere un elemento quanto mai polivalente.

Di professione mezzala, l’ex Lipsia all’occorrenza può essere impiegato pure nelle posizioni di seconda punta o trequartista alle spalle dell’unica punta. Una duttilità molto gradita da Inzaghi. Il quale, ora, potrà sfruttare la sua qualità in fase di costruzione della manovra e le doti balistiche per costruire un’Inter ancora più pericolosa ed imprevedibile. Samardzic, inizialmente, partirà dalla panchina e necessiterà di qualche settimana per ambientarsi al meglio nella nuova realtà. In seguito, avrà modo di ricoprire un ruolo da protagonista alla corte di Inzaghi.

Samardzic all’Inter, come lo gestirà Inzaghi

L’ex friulano, come detto, non sarà subito un titolare e contenderà ad Henrikh Mkhitaryan il ruolo di prima riserva alle spalle di Nicolò Barella e Davide Frattesi. Il 34enne armeno, però, nella parte conclusiva della scorsa stagione è stato spesso fermato da alcuni problemi fisici che rischiano di ripresentarsi anche nelle prossime settimane. Samardzic, dal canto suo, sprizza di salute: a confermarlo è il fatto nell’ultima edizione della Serie A ha giocato sempre saltando soltanto una partita una per scelta tecnica.

Non è poi da escludere che il giovane serbo vada anche a contendere a Marcus Thuram il ruolo di spalla di Lautaro Martinez. Le opzioni, quindi, non mancano. Come gestirlo in vista dell’asta del Fantacalcio? Chiaramente, Samardzic non rappresenta un primo slot e per lui, vista la concorrenza serrata nel reparto, sarà complicato partire spesso dal primo minuto. Le tante partite in programma ed il turnover, in ogni caso, gli consentiranno di giocare con una certa regolarità. Se avete la possibilità prendetelo, ma occhio al prezzo.