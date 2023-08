Napoli, incontro tra Calenda e De Laurentiis per il rinnovo di Osimhen

Prosegue senza sosta la ricerca del rinnovo di Victor Osimhen: nuovo incontro tra l’agente Calenda e il presidente De Laurentiis

Le perdite di Giuntoli, Spalletti, Kim e Sinatti sono dure da digerire per il Napoli, che ha perso quattro punti fermi della vittoria dello Scudetto. La mancanza di continuità, però, Aurelio De Laurentiis non vuole perseguirla anche con l’addio di Victor Osimhen, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e sta trattando il rinnovo attraverso il suo agente, Roberto Calenda. Già a Dimaro c’erano stati degli incontri, il procuratore era rimasto per qualche giorno prima di congedarsi in attesa di aggiornamenti.

Quel che è chiaro è che il Napoli vuole trattenere Osimhen, a meno che non arrivi il famoso ‘duecentino‘ di cui De Laurentiis ha parlato qualche settimana fa. Di quella cifra, finora, nemmeno l’ombra. Proseguire insieme può essere la scelta giusta, almeno per un altro anno. Resta però da capire la cifra della clausola da inserire nel contratto del centravanti nigeriano e proprio su questo si sta discutendo negli ultimi giorni. Il Napoli vorrebbe una cifra altissima che scoraggi i top club europei, Calenda la vorrebbe un po’ più ‘umana’ in modo tale da gestire con serenità le prossime offerte.

Osimhen nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha raggiunto uno status di Re. Viene acclamato dal pubblico a ogni passaggio, risata o gesto di stizza, perché – ricordarlo non fa mai male – non vuole nemmeno perdere una partitella d’allenamento. E infatti l’altra volta si rivolse in modo animato allo staff del Napoli per le riprese per una chiamata VAR che poi valse la vittoria alla sua squadra in un esercizio normalissimo di precisione e gestione del pallone, finalizzata alla conclusione in porta.

La straordinarietà di Osimhen sta anche in questi piccoli grandi gesti, con i quali riesce ad accompagnare con sé anche i suoi compagni di squadra. L’ultima novità sul rinnovo è quella di un ritorno di Calenda all’Aqua Montis di Rivisondoli, albergo dove alloggia il Napoli, per un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, il ds Meluso e il capo scouting Micheli. Si parlerà della clausola da inserire e di ulteriori dettagli del contratto, come per esempio i diritti d’immagine. Sono ore importanti per il futuro dell’ultimo capocannoniere della Serie A.

In attesa di capire quel che succederà con Osimhen, a Castel di Sangro è presente anche Barry Whelan, che cura gli interessi di Hirving Lozano. Sul messicano c’è l’interesse dei Los Angeles FC, che sognano una coppia da sogno per gli standard nordamericani con Carlos Vela. L’ultima parola spetterà, anche in questo caso, a De Laurentiis: il presidente del Napoli chiede 15-20 milioni di euro, una cifra altissima visto il contratto in scadenza l’anno prossimo e soprattutto il mercato dei trasferimenti della MLS che chiuderà domani 2 agosto.