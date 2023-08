Intrigo Vlahovic: ecco come il serbo può far saltare l’affare Lukaku

Dopo il gol segnato in amichevole contro il Real Madrid dell’ex bianconero Carlo Ancelotti, Dusan Vlahovic potrebbe bloccare il mercato della ‘sua’ Juve.

All’inizio del campionato mancano meno di tre settimane. La Serie A 2022/23, infatti, inizierà con la gara del Benito Stirpe del prossimo 19 agosto che si disputerà tra il Frosinone neopromosso di Eusebio Di Francesco ed il Napoli campione d’Italia di Rudi Garcia. Le squadre italiane, per farsi trovare pronti per l’inizio ufficiale della stagione, stanno infatti intensificando il numero di amichevoli da giocare in queste prossime settimane.

Tuttavia, al netto dei test di preparazione per il campionato, i club italiani sono focalizzati soprattutto sulle trattative di calciomercato. Tra le più ‘calde’ bisogna inserire sicuramente quella tra la Juventus e Romelu Lukaku. Il belga era seguito inizialmente dall’Inter, che aveva anche trovato un accordo con il Chelsea, ma la ‘Beneamata’ si è subito defilata non appena è venuta a conoscenza dei contatti tra il centravanti e la sua acerrima rivale.

La Juve, di fatto, è in pole position per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Romelu Lukaku. Anche se l’arrivo di quest’ultimo è strettamente legato dalla cessione di Dusan Vlahovic proprio al Chelsea. Tuttavia, proprio il centravanti serbo potrebbe far saltare l’arrivo dell’ex Inter nel capoluogo piemontese.

Mercato, Dusan Vlahovic potrebbe ‘impedire’ l’arrivo di Romelu Lukaku alla Juve: il serbo vuole restare in bianconero

Come quanto scritto su ‘Twitter’ da Giovanni Albanese, giornalista del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Dusan Vlahovic ha infatti l’intenzione di giocare ancora con la maglia della Juventus. Il centravanti serbo, arrivato nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina per la super cifra di circa 80 milioni di euro, vuole dimostrare a tutti che la ‘Vecchia Signora’ ha fatto bene ad investire su di lui tutti questi soldi.

Ma con questa sua voglia di restare in bianconero, però, Dusan Vlahovic farebbe saltare l’arrivo di Romelu Lukaku nella squadra guidata da Massimiliano Allegri, visto che le due operazioni sono connesse tra di loro. Il Chelsea, infatti, ha offerto 40 milioni di euro per prendere l’ex viola, mentre la dirigenza della Juve ne vorrebbe almeno 50.

Nonostante questa differenza tra domanda ed offerta si ha la sensazione che i due club possano trovare una quadra, sempre se Dusan Vlahovic (a segno anche nell’amichevole vittoriosa contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti) non faccia saltare sia il suo approdo in Premier League che il ritorno nel nostro campionato di Romelu Lukaku.