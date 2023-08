Juve, per Giuntoli è l’ora di vendere: il punto sulle cessioni

La Juventus si prepara a fare cassa sacrificando molti dei giovani alla corte di Allegri. I nomi dei possibili partenti.

É fermo all’acquisto di Timothy Weah il mercato in entrata della Juventus, al lavoro in questi giorni soprattutto per sfoltire la fin troppo ampia rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ed incamerare risorse preziosi da destinare ai prossimi colpi. Salutato Arthur (passato alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni), il club a breve proverà a piazzare altrove Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e numerosi giovani ritenuti non imprescindibili dal tecnico e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il serbo, in passato seguito dal Bayern Monaco e dal PSG, può finire al Chelsea nell’ambito dell’operazione che porterebbe Romelu Lukaku a Torino. I contatti sono scattati ma finora non si sono rivelati sufficienti per trovare l’intesa decisiva: i Blues, infatti, hanno messo sul piatto il cartellino del belga più 20 milioni mentre la Vecchia Signora vorrebbe un conguaglio economico più ricco (40). Le interlocuzioni proseguiranno, con Allegri che spera di poter ricevere presto aggiornamenti positivi sulla trattativa.

Verso l’addio anche lo svizzero, escluso dalla recente tournée disputata negli Stati Uniti. Il Monaco sembra essersi portato in pole position: in arrivo ci sono quindi 20 milioni. In bilico poi Samuel Iling-Junior, impiegato 18 volte nella scorsa stagione per un totale di un gol e due assist. Per lui hanno iniziato a muoversi diverse società della Premier League tra cui il Liverpool, l’Everton e l’Aston Villa. La Juve attende di ricevere proposte ma intanto ha provveduto ad esporre il prezzo: serviranno 25 milioni per acquistare la 19enne ala sinistra.

Juventus, Giuntoli fa cassa con i giovani

Un rebus, poi, il futuro di altri tre componenti dell’attuale gruppo. Nicolò Rovella e Fabio Miretti ad esempio, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, piacciono al Bologna che rischia di perdere Nico Dominguez. L’argentino, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, è molto vicino al Fenerbahce: in caso di addio, i felsinei piomberanno su due bianconeri con l’obiettivo di regalarne almeno uno a Thiago Pinto.

Ancora da definire, infine, la posizione di Nicolas Soulè che rischia di avere poco spazio nel 3-5-2 pensato da Allegri. Sull’argentino (prezzo 20 milioni) ci sono il Bayer Leverkusen ed Borussia Moenchengladbach. Chi invece può rimanere in bianconero è Andrea Cambiaso, destinato a ricoprire il ruolo di alter-ego di Weah a destra. Giuntoli si prepara a fare cassa: per costruire una Juventus vincente servono soldi freschi.