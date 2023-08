Sommer, l’attesa è finita: l’Inter paga la clausola rescissoria

Yann Sommer è adesso a un passo dall’Inter. Il club nerazzurro è pronto a compiere la mossa decisiva dopo tanto temporeggiare da parte del Bayern Monaco.

Sommer e l’Inter non sono mai stati così vicini. È oggi il giorno decisivo per il suo passaggio in nerazzurro, con Simone Inzaghi che più di tutti sta aspettando il suo nuovo portiere. È lo svizzero l’erede preferito dal club nerazzurro per prendere il posto di André Onana. Le ultime novità in merito al suo passaggio.

Tra l’Inter e Yann Sommer l’intesa per il contratto e quindi per il trasferimento alla corte di Inzaghi è stata raggiunta da tempo. La questione è stata fin qui più complicata con il Bayern Monaco. Perché con Neuer ancora fuori dai giochi per le sue condizioni fisiche, il club tedesco ha preferito non lasciar partire il suo secondo estremo difensore prima di averlo rimpiazzato. Cosa che non è ancora effettivamente avvenuta

Ma la stagione 2023/24 si avvicina a grandi falcate e l’Inter, che ha fin qui dato tempo, non può più aspettare. Si era detto che entro questo fine settimana avrebbe voluto avere Sommer e così sarà. C’è stata un’accelerata improvvisa.

Sommer all’Inter, ora ci siamo: Marotta e Ausilio hanno preso una decisione

L’Inter, come reso noto tra le altre anche dalla redazione di ‘SportMediaset’, ha preso una decisione. Per Yann Sommer pagherà la clausola rescissoria da 6 milioni di euro. La decisione è stata presa perché Inzaghi ha bisogno di iniziare a lavorare con il suo nuovo portiere e il club deve sistemare i reparti ancora rimasti scoperti.

L’intenzione è infatti quella di portare Sommer ad Appiano Gentile, chiudere con l’Udinese per Lazar Samardzic che non attende altro se non firmare il contratto con la squadra nerazzurra. E poi concentrare tutte le proprie energie sull’attaccante: in pole position resta sempre il nome di Gianluca Scamacca. Ma serve trovare un’intesa con il West Ham per le cifre. Già oggi perciò possono essere versati i 6 milioni nelle casse della società bavarese. Attendendo, nelle prossime ore, il giocatore per le visite mediche.