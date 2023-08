Atalanta tra le regine del mercato: Gasperini ora può puntare allo scudetto?

Il club nerazzurro si candida, senza ombra di dubbio, ad essere tra le principali sorprese del campionato di Serie A.

Mancano ormai meno di due settimane e il campionato di serie A prenderà ufficialmente il via. La maggior parte dei club hanno ancora tasselli da completare ed è stato uno dei mercati più turbolenti degli ultimi anni.

Quasi tutte le big hanno cambiato molto e soprattutto hanno ceduto qualche top. Il Napoli campione d’Italia ha ceduto il coreano Kim, e vede allontanare sempre più anche il polacco Zielinski. L’Inter ha perso Onana e Brozovic mentre il Milan ha ceduto il pilastro del centrocampo come Sandro Tonali, rivoluzionando completamente la sua rosa. Chi ha cambiato, incassando molto e muovendosi in maniera intelligente sul mercato, è l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

Sono anni che vediamo i nerazzurri nelle parti alte della serie A, ma quest’anno l’Atalanta ha fatto un passo in avanti e ha dimostrato di esser pronta a cambiare.Il club ha ceduto per circa 85 milioni (75 più 10 di bonus) il danese Rasmus Hojlund al Manchester United. Via per 18 milioni anche Jeremie Boga, ceduto ai francesi del Nizza. Ma paradossalmente l’Atalanta può uscire totalmente vincitrice da questo mercato.

Atalanta, ora c’è un attacco da scudetto

Cento milioni di euro da due attaccanti, ma in realtà nessuno dei due è stato mai realmente decisivo. Hojlund ha collezionato 9 reti su 32 presenze nella sua prima e unica stagione a Bergamo, Boga ha fatto anche molto meno e la stagione è apparsa deludente. Il prossimo anno il club nerazzurro giocherà in Europa League, ma visto anche le difficoltà delle avversarie, nessuno dubita del club di Gasperini. L’obiettivo potrebbe essere la Champions, ma dopo tanti anni l’Atalanta potrebbe guardare ancora più in alto.

Nelle ultime ore il club nerazzurro ha beffato l’Inter chiudendo subito per un centravanti come Gianluca Scamacca e, anche se manca l’ufficialità, i nerazzurri hanno chiuso per il prestito oneroso di Charles De Ketelaere, flop lo scorso anno ma giovane talento del Milan. Oltre a loro è arrivato El Bilal Tourè, oltre 30 milioni di euro per uno dei giovani talenti del calcio mondiale.

Atalanta, i tifosi ci credono

Un reparto con loro tre, Lookman ed almeno uno tra Muriel e Zapata (uno potrebbe partire in queste ultime settimane) è assolutamente da scudetto. Gasperini ha dimostrato di saper gestire i giovani e l’Atalanta sembra pronta a consacrarsi definitivamente. Un attacco ‘spaventoso’ e Gasperini ha una vera armata a disposizione.

Ma non solo, in porta è tornato Carnesecchi e al momento c’è un dualismo tra Top con l’argentino Musso mentre in difesa con Palomino, Toloi e Scalvini la squadra è più che affidabile. E sulla fascia mancina è arrivata dal Bayer Leverkusen il giovane Bakker, un altro giovane talento di rango Mondiale. Ebbene i dubbi sono ben pochi, non è ovviamente la favorita ma questa Atalanta è una seria outsider per vincere lo scudetto.