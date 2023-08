Napoli, è Gabri Veiga il post Zielinski: ora la palla tocca a De Laurentiis

Il Napoli sta cercando di prendere Gabri Veiga del Celta Vigo, ma il passo decisivo lo dovrà fare lo stesso Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli campione d’Italia non è solo alle prese con le amichevoli per preparare l’esordio in campionato del prossimo 19 agosto al Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, ma anche con il calciomercato. La squadra partenopea, così come tutte le altre, è infatti al lavoro per rafforzare il proprio parco giocatori.

Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, ha segnato il primo colpo di questa sessione di calciomercato estiva, ovvero Natan. Il difensore brasiliano, preso dal RB Brigantino per circa 10 milioni di euro, andrà a prendere il posto di Kim-Min-Jae. Il Napoli, una volta risolta la ‘grana’ del centrale, è ora alle prese con altri due casi spinosi: Piotr Zielinski e Victor Osimhen.

Entrambi i giocatori, infatti, hanno ricevuto delle offerte ricchissime dall’Arabia Saudita, anche se hanno due situazioni completamente diverse. Il Napoli sta di fatto facendo per trattenere almeno un altro Victor Osimhen (tentato dai 40 milioni di euro che gli sono stati proposti dall’Al-Hilal) mentre è molto più ‘aperto’ ad una cessione di Piotr Zielinski (seguito dall’Al-Ahly). Il club partenopeo, tra l’altro, ha anche individuato il sostituto del giocatore polacco, ovvero Gabri Veiga.

Mercato Napoli, Il Celta Vigo vuole 40 milioni di euro per Gabri Veiga

Secondo quanto quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli ha proposto al Celta Vigo ben 30 milioni di euro per acquisire le prestazioni a titolo definitivo del giovane calciatore classe 2022. Tuttavia, il club spagnolo ha rifiutato l’offerta fatta dagli azzurri, visto che vuole l’intero valore della clausola rescissoria presente nel contratto del suo giocatore, ovvero 40 milioni.

Il Napoli, di fatto, è al lavoro per abbassare le pretese del Celta Vigo. I partenopei, infatti, sono da tempo sulle tracce di Gabri Veiga, il quale è sicuramente uno dei giovani prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo. La palla passa ora ad Aurelio De Laurentiis, visto che si dovrà capire se ha l’intenzione o meno di fare questo passo ulteriori prendere il giocatore spagnolo.

40 milioni non sono sicuramente, visto che sono gli stessi soldi richiesti dall’Atalanta per cedere Koopmeiners. Il centrocampista olandese, infatti, è l’altro obiettivo del Napoli per il proprio reparto mediano. Tuttavia, a prescindere di chi verrà sotto l’ombra del Vesuvio, Aurelio De Laurentiis ‘sembra’ essere costretto ad elargire una bella somma per regalare uno di questi due giocatori a Rudi Garcia.