Juventus, Zaniolo torna di moda: il Galatasaray ha trovato l’erede dell’ex Roma

La Juventus continua a tenere nel mirino Zaniolo. Il Galatasaray pronto a farlo partire: già individuato il sostituto dell’ex Roma.

La Juventus ha messo temporaneamente in stand-by le operazioni in entrata, dedicandosi soprattutto a quelle tese a sfoltire la fin troppo ricca rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha chiesto di poter lavorare con un gruppo composto al massimo da 24 unità e così il club si è messo al lavoro al fine di piazzare altrove gli esuberi e gli elementi ritenuti non imprescindibili. A breve, ad esempio, saluteranno la compagnia Denis Zakaria e Luca Pellegrini mentre è un rebus il futuro di Fabio Miretti e Paul Pogba. Archiviate le pratiche in questione, la società tornerà a caccia di rinforzi: nel mirino c’è ancora Nicolò Zaniolo.

Il 24enne è sbarcato al Galatasaray a febbraio, dando un buon contributo nella cavalcata verso la conquista dello scudetto. L’ex Roma, in particolare, ha totalizzato 5 reti in 10 apparizioni complessive in campionato: un buon bottino, a cui va aggiunto l’assist fornito nella gara del 5 aprile valevole per la Coppa di Turchia. Il matrimonio tra le parti, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, è destinato però ad interrompersi presto. L’esterno, infatti, ambisce a rientrare quanto prima in Italia e in più di un’occasione ha fatto sapere molto il trasferimento alla Vecchia Signora.

Allegri è da sempre un suo estimatore e nel 3-5-2 il classe 1999 verrebbe impiegato nel ruolo di seconda punta (posizione già ricoperta nel suo ultimo periodo nella capitale). Il Galatasaray, dal canto suo, lo ritiene importante ma non fondamentale: da qui la decisione di prendere in considerazione offerte da almeno 35 milioni. I giallorossi, inoltre, si sono già mossi individuando il suo possibile erede.

Juventus, Zaniolo resta nel mirino: il Gala ha trovato il suo erede

Il nome, stando a quanto riportato dal portale turco ‘Fanatik’, è quello di Tete rientrato allo Shakhtar Donetsk dopo le esperienze vissute in prestito al Lione e al Leicester. L’intesa è vicina: restano da limare alcuni dettagli legati alla formula ma la strada che conduce alla fumata bianca appare sgombra di particolari ostacoli.

La Juventus, in sede di trattativa, proverà a ridurre la quota cash inserendo qualche contropartita: il nome è quello di Weston McKennie, molto apprezzato dalla dirigenza del Galatasaray. Se ne riparlerà più avanti. Adesso, come detto, la priorità per la Vecchia Signora consiste nel trovare una sistemazione alternativa ai giocatori ritenuti superflui da Allegri. Il nuovo corso sta per partire: saranno giornate intense per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.