Natan, Cajuste e Osimhen…: Napoli, si è sbloccato il mercato

Sono ore molto calde per il mercato azzurro e Aurelio De Laurentiis è pronto a scatenarsi. I campioni d’Italia sono scatenati.

Dopo settimane di rumors e una squadra campione d’Italia che appariva incompleta a tutti il Napoli si è finalmente sbloccato. Qualche giorno fa è arrivata la giovane promessa brasiliana Natan per sostituire il coreano Kim e nelle ultime ore si è sbloccato un altro affare.

Il club partenopeo ha chiuso per circa 12 milioni di euro (bonus compresi) l’acquisto del centrocampista del Reims Jens-Lys Michel Cajuste. Un colpo importante e che porta il nazionale svedese a rinforzare il reparto; numericamente Cajuste prende il posto di Ndombele, calciatore non riscattato dal Tottenham. 39 presenze e 5 gol in Ligue 1 nell’ultimo anno e mezzo, Cajuste è la ‘nuova scommessa’ di De Laurentiis che spera di aver visto giusto come nei recenti affari Kim e Kvaratskhelia.

Due acquisti in pochi giorni ed un mercato del club azzurro che è solo cominciato, il Napoli è ‘molto caldo’ e sono ore molto importanti anche per il centrocampista. Piotr Zielinski, come riporta anche Sky Sport, è vicinissimo all’Al Ahly. Il Napoli incasserà quasi 30 milioni di euro mentre il polacco firmerà un triennale da 15 milioni annui, numeri importanti e Zielinski raggiungerà tanti campioni nel campionato saudita. Al suo posto il club azzurro punta tutto su Gabri Veiga, talento del Celta Vigo.

Il calciatore ha una clausola da 40 milioni di euro, il Napoli si è visto rifiutare l’offerta da 30 milioni e presto potrebbero provare un nuovo affondo. Out Zielinski e dentro Veiga, un nuovo giovane talento alla corte di Garcia.

Napoli, attesa per la questione Osimhen

In questi ultimi giorni di mercato la priorità maggiore per il club azzurro riguarda Victor Osimhen. Il calciatore ha un contratto con il Napoli fino al 2025, ma al momento non c’è accordo per il rinnovo. Il club partenopeo valuta Osimhen 200 milioni di euro e sia il calciatore che il suo entourage pretendono un ingaggio proporzionato al suo valore. Ad ora non c’è accordo e intanto il nigeriano è attratto dalle sirene arabe e dalle maxi offerte dell’Al Hilal.

Il club saudita ha offerto circa 160 milioni al Napoli, offerta subito rispedita al mittente, mentre Osimhen avrebbe già avallato l’offerta del club (un ingaggio maxi incredibile). Il Napoli, a pochi giorni dall’inizio del campionato, vorrebbe trattenere ad ogni costo il calciatore e questa appare al momento la soluzione più probabile. Allo stesso tempo il Napoli avrebbe già sondato le alternative e gli azzurri vedrebbero in pole il giovane del Lille Jonathan David. Osimhen è vicino alla permanenza, ma c’è comunque un piano B. Gli azzurri e i suoi tifosi attendono novità.