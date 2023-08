Un’altra cessione per il Milan: via anche Messias

I rossoneri si liberano di un altro esubero in vista della prossima stagione, domani le visite mediche.

Il mercato del Milan è stato, finora, caratterizzato da diversi acquisti. Gli arrivi di Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor e Chukwueze dimostrano l’eccelso lavoro fatto dalla dirigenza rossonera in vista della prossima stagione.

Gran parte del mercato milanista, tuttavia, è occupato dalla situazione relativa agli esuberi. Sono numerosi i giocatori che il Milan considera fuori dal progetto e che, di conseguenza, necessitano di una nuova squadra. Uno su tutti De Ketelaere, che nelle ultime settimane sembrava ad un passo dall’Atalanta e adesso la trattativa ha subito una brusca frenata. Troppo alte le richieste dell’entourage del giocatore, che adesso rischia di rimanere fuori rosa pesando sulle spalle del Milan circa 2,9 milioni di euro lordi.

Furlani e Moncada hanno lavorato e stanno lavorando, comunque, anche alle situazioni di altri calciatori in esubero. E’ il caso di Rebic, Origi, Gabbia, Caldara e, infine, Junior Messias. Quelli di Caldara e Origi sono i casi più complessi, per i quali scarseggiano le offerte e la società rossonera vorrebbe cederli entro la fine del calciomercato.

Milan, Messias verso il Genoa: altro attaccante per Gilardino

Junior Messias è ad un passo dal Genoa. L’attaccante brasiliano classe 1991 era stato acquistato dal Crotone per circa 5,5 milioni di euro. Vincitore dello scudetto nella stagione 2021/2022, l’anno scorso ha disputato 36 partite con la maglia rossonera mettendo a referto 6 gol e 2 assist.

Considerato fuori dal progetto da Stefano Pioli, era stato nel mirino di Torino e Besiktas, ma nelle ultime ore c’è stato l’affondo del Genoa che dopo Retegui vuole regalare un altro attaccante ad Alberto Gilardino. Al momento Messias è fermo a causa di un infortunio al retto femorale rimediato lo scorso 24 luglio nell’amichevole contro il Real Madrid. Nonostante ciò il Genoa fa sul serio e già domani il brasiliano dovrebbe sostenere le visite mediche con i rossoblù.

Il suo valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro, anche se per il momento non si conoscono le cifre dell’accordo tra Milan e Genoa, probabilmente ancora da definire. Le cifre potrebbero essere più basse in virtù della volontà del Milan di cedere il giocatore, ma anche della scadenza del contratto nel 2024.

Ottimo acquisto per il Genoa che si regala un attacco di ottima qualità, e ottima cessione per i rossoneri che si liberano di un esubero che gli costava circa 1,5 milioni di euro lordi a stagione.