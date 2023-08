Inter, sul mercato solo confusione: da Sommer ad Arnautovic, ma puntare sui 34enni non paga

Il club nerazzurro vive una delle situazioni più difficili degli ultimi anni. Almeno questo sicuramente sul mercato.

Lo scorso anno l’Inter ha raggiunto risultati inimmaginabili e oltre ogni logica. Nonostante spese pazze in tutta Europa i nerazzurri hanno raggiunto la finale di Champions League e hanno ben figurato, lottando alla pari con una corazzata come il Manchester City di Pep Guardiola. Un club che per intenderci ha appena investito 100 milioni per Gvardiol ed è vicino all’ex Milan Paquetà per oltre 100 milioni di euro.

La situazione in Italia è ben diversa: le squadre vendono per risanare i propri bilanci e perdono ormai annualmente i propri big. Dopo un’annata con tantissimi introiti i tifosi dell’Inter pensavano in una situazione ben diversa, ma invece il club nerazzurro è in evidente difficoltà.

Qualcuno alla cessione di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita e al conseguente arrivo di Davide Frattesi era apparso ‘gelido’ ma paradossalmente questa è stata la mossa meno grave del calciomercato nerazzurro. L’Inter ha perso diversi elementi, ma ancora oggi, a poco più di una settimana dall’inizio del campionato, non li ha sostituiti degnamente. Marotta e Ausilio ci stanno provando, ma i repentini cambiamenti e le difficoltà ad investire stanno facendo il resto.

Inter, cosi non può andare

Il club nerazzurro ha fatto un’autentica magia con il camerunense Onana. Il portiere è arrivato a parametro zero un anno fa ed è stato ceduto, qualche giorno fa, per 57.5 milioni di euro bonus compresi. Una mega plusvalenza sul mercato ma una situazione che non è migliorata. Per sostituire Andrè l’Inter ha acquistato, dopo settimane di tira e molla, il 34enne portiere Sommer (35 anni a Dicembre), pagando la clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Soldi che verosimilmente, visto l’età del calciatore, non recupererai mai.

Se con il portiere il club (comprando in prestito anche Audero) ha parzialmente messo una pezza al mercato non si può dire lo stesso della questione difesa e attacco. In difesa è partito l’ex capitano Skriniar, pilastro per anni e uomo scudetto nella squadra di Conte, ed è arrivato il solo Bisseck, giovane di belle speranze proveniente dal campionato danese. Pochi milioni di euro e una scommessa totale in un reparto chiave per la formazione di Inzaghi. La situazione non finisce qui perchè è l’attacco a generare maggiore apprensione ai tifosi nerazzurri.

Inter, ansia per l’attaccante

Prima era Lukaku, poi Balogun, poi Scamacca e poi di nuovo Balogun. Da qualche giorno invece l’ultimo nome per l’attacco nerazzurro è Marko Arnautovic. Un calciatore che ha fatto parte dell’Inter del Triplete, per intenderci, e che è reduce da una buona esperienza a Bologna. Ma un’ultima annata ricca di infortuni. E Arnautovic ha anch’egli 34 anni. Una soluzione di emergenza assoluta che preoccupa i tifosi.

Sostituire top come Lukaku e Dzeko con un attaccante ha un record massimo di 14 reti in serie A, raggiunto solo qualche anno fa. E che era reduce, prima di Bologna, da una deludente esperienza in Cina. L’unico reparto convincente è il centrocampo ma tra difesa e attacco, analizzando anche l’umore dei tifosi, c’è qualcosa che non va. Sostituire Onana, Skriniar e Lukaku con Sommer, Bisseck ed Arnautovic sarebbe un pesantissimo passo indietro ed ora sta alla società fare chiarezza.

Puntare allo scudetto in questo modo appare improbabile o quanto meno molto difficile. L’Inter e i suoi tifosi attendono novità con una società intanto avvolta nel silenzio più assordante. E ormai davvero preoccupante…