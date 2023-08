Coppa Italia, importanti segnali al Fantacalcio: Retegui e non solo

L’asta del Fantacalcio si sta per avvicinare. Quattro giocatori, messisi in luce in Coppa Italia, possono essere delle sorprese.

All’inizio del campionato manca ormai poco: ad aprire le danze saranno le sfide in programma il 19 agosto alle ore 18.30 Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona, a cui faranno seguito quelle previste alle 20.45 che vedranno il Genoa accogliere la Fiorentina e l’Inter ospitare il Monza. Per molti l’attesa asta del Fantacalcio si sta quindi per avvicinare. Il mercato estivo ha portato via dall’Italia diversi top player (Sandro Tonali e Sergej Milinkovic-Savic) mentre vari club, come ad esempio il Milan e la Juventus, hanno deciso di rivoluzionare i loro organici. Mai come quest’anno, pertanto, sarà necessario studiare al meglio per individuare le possibili sorprese della stagione.

A fornire un ottimo supporto ai fantallenatori sono le partite di Coppa Italia attualmente in corso di svolgimento. Match che consentono di vedere all’opera i nuovi acquisti e calciatori neo promossi in Serie A ancora tutti da scoprire. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Giuseppe Caso apparso letteralmente imprendibile nella partita vinta dal Frosinone ai danni del Pisa. Il numero 10, in particolare, partendo dalla sinistra ha creato i presupposti per la rete decisiva e numerose altre occasioni da rete. Baricentro basso ed ottima tecnica, il 24enne è stato decisivo nella cavalcata verso la Serie A: 35 presenze “condite” d 9 gol e 4 assist.

Ottima anche la risposta fornita da Lorenzo Lucca, sbarcato all’Udinese dopo l’anno in chiaroscuro vissuto all’Ajax. Il classe 2000 è subentrato al 73esimo nel match contro il Catanzaro al posto di Beto e nel poco tempo a disposizione è riuscito comunque a mettersi in evidenza: prima con un bel tiro di destro respinto da Andrea Fulignati, poi con un pallonetto che gli ha permesso di fissare il risultato finale sul 4-1. Fisicamente sta bene ed ha grande voglia di rilanciarsi: alla corte di Andrea Sottil può esplodere in maniera definitiva.

Fantacalcio, le possibili sorprese della stagione

Riflettori puntati poi su due elementi in forza al Genoa che, nella serata di ieri, si è sbarazzato (non senza qualche difficoltà di troppo) del Modena. Parliamo di Mateo Retegui e Albert Gudmundsson. Il bomber prelevato dal Tigre per oltre 15 milioni, in particolare, ha firmato una doppietta sfruttando gli assist forniti da Morten Frendrup e Silvan Hefti contribuendo così in maniera fondamentale alla vittoria rossoblù.

L’ala sinistra, dal canto suo, su calcio di punizione ha servito il passaggio vincente per la rete siglata da Johan Felipe Vásquez e segnato un gol al termine di una percussione centrale. Nomi intriganti che, ad eccezione di Retegui, in molte leghe potranno essere acquistati con pochi crediti. Segnate in rosso i loro nomi, in vista dell’asta. Possono essere delle scommesse dall’ottimo rendimento.