Italia, Mancini si dimette: è ufficiale

La FIGC ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, che Roberto Mancini ha deciso di dimettersi da ct della Nazionale

Come un vero e proprio terremoto a un paio di giorni da Ferragosto, Roberto Mancini ha deciso di lasciare la panchina della Nazionale italiana. Il suo ruolo da commissario tecnico è stato caratterizzato da grandi successi e grandi fallimenti. Il punto più alto della sua storia da ct è, ovviamente, la vittoria di Euro 2020. Quella finale di Wembley, contro l’Inghilterra, resterà per sempre nella storia di ogni tifoso dell’Italia. I primi anni alla guida degli Azzurri hanno portato i tifosi a essere fieri di una squadra che giocava benissimo, pur non avendo i top player pazzeschi delle altre Nazionali.

Poi però c’è la realtà del fallimento, è quella dice che da settembre 2021 in poi qualcosa si è rotto, con la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Per due edizioni consecutive, l’Italia è rimasta senza Mondiale e gli eroi di Wembley sono stati anche protagonisti di una sconfitta storica, quella contro la Macedonia del Nord a Palermo per 0-1.

Mancini ha poi proseguito il suo percorso, rifiutando di dimettersi e provando a ricostruire sulle macerie, proprio come era già successo al suo arrivo. Alla fine, ha scelto di dimettersi. La FIGC lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale, specificando che nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del prossimo ct visti gli impegni ravvicinati. A settembre, infatti, l’Italia scenderà in campo contro Macedonia e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024. Un altro obiettivo da non fallire.