Inter, è fatta per Marko Arnautovic: le cifre dell’operazione col Bologna

L’attaccante croato sarà a Milano domani, mercoledì le visite mediche: occhio alle cifre.

Nel giorno delle visite mediche di Carlos Augusto, l’Inter porta a casa un altro innesto. Si tratta di Marko Arnautovic attaccante austriaco.

Il mercato dell’Inter è stato finora molto complesso. Il dissesto economico che la società nerazzurra sta vivendo ha bloccato completate i fondi e, di conseguenza, il mercato. Pochissimi movimenti e anche qualche situazione scomoda, che mettono l’Inter in una condizione spiacevole a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Nelle ultime ore, però, sembra essersi sbloccato qualcosa. L’arrivo di Carlos Augusto ne è il simbolo. L’estero brasiliano classe 1999 arriva dal Monza con un prestito da 4,5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Ai 12 c’è da aggiungere altri 4 milioni di euro raggiungibili attraverso bonus. Carlos Augusto, che percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro grazie al Decreto Crescita, ha sostenuto le visite mediche e per oggi è prevista la firma.

Nel frattempo l’Inter mette ha segno un altro colpo importante, quello relativo a Marko Arnautovic, con il quale delinea il reparto offensivo in vista della prossima stagione e in attesa di capire il futuro di Correa.

Inter, è fatta per Arnautovic: oggi visite e firma

Trovato l’accordo tra Inter e Bologna per il passaggio di Marko Arnautovic ai nerazzurri. 8 milioni euro più 2 di bonus la cifra trovata dalle due dirigenze.

Arnautovic percepirà uno stipendio di 3,7 milioni di euro all’anno grazie al Decreto Crescita. L’attaccante austriaco classe 1989 sarà domani a Milano e nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche. L’Inter mette a segno un colpo importante in chiave mercato, perchè si garantisce le prestazioni di un attaccante d’esperienza, che l’anno scorso ha segnato 10 gol in 23 partite. Il croato dovrebbe essere già a disposizione di Simone Inzaghi nella prima partita di campionato prevista per sabato contro il Monza.

Attenzione perché il mercato interista potrebbe non essere finito qui. Se dovesse essere ceduto Correa, infatti, i nerazzurri avranno i fondi necessari per piazzare un altro colpo in attacco. Il nome in cima alla lista rimane Balogun dell’Arsenal.

I nerazzurri sono chiamati ad un campionato importante, nel quale dovranno confermare la loro forza europea dopo la finale di Champions League conquistata l’anno scorso, ma anche risalire in vetta alla classifica del campionato italiano dopo il terzo posto della scorsa stagione.