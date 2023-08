Adesso è ufficiale, Neymar è un nuovo giocatore dell’Al Hilal

Era nell’aria, adesso è anche ufficiale: l’Al Hilal ha acquistato Neymar dal Paris Saint-Germain: video di presentazione meraviglioso

Neymar si è messo in mostra da giovanissimo come il craque che poi è diventato, anche se forse ha subito troppo la pressione. Quella che vedeva O Ney essere costantemente paragonato a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e che lo ha poi visto vivere un po’ all’ombra di quei due. Le soddisfazioni della sua carriera sono state tantissime, non ci sono dubbi. Però la sensazione che potesse fare di più c’è sempre stata. Il trasferimento dal Barcellona al PSG ha rivoluzionato il calcio e messo il brasiliano in secondo piano rispetto agli altri.

Perché la Ligue 1 è un campionato meno competitivo di Premier League, Serie A, Bundesliga e Liga. Vincere ogni anno in Francia con il PSG è diverso che competere fino all’ultima giornata con il Real Madrid, o con qualsiasi altra squadra degli altri tre campionati più importanti. In Champions League le cose non sono andate tanto meglio, con una finale persa in un’edizione stranissima giocata durante la pandemia da Covid-19.

Il ragazzino che danzava sulle note di Balada di Gustavo Lima ha lasciato spazio a un uomo che ha iniziato a giocare sempre meno partite in Francia e in modo sempre meno brillante. Anche per questo è stato criticato Neymar dai tifosi del PSG, che gli hanno accusato spesso di impegnarsi poco per la causa parigina. Poi i problemi nello spogliatoio, il ruolo che passa ancora una volta in secondo piano dopo l’arrivo di Messi… Una serie di aspetti che non ha fatto altro che alimentare il malessere di O Ney a Parigi.

Neymar proseguirà la sua carriera all’Al Hilal, in Arabia Saudita. I milioni spesi dagli arabi sono tantissimi, raggiunge un campionato dove già ci sono Ronaldo, Benzema, Henderson, Mané, Koulibaly, Milinkovic-Savic e tanti altri. Tuttavia, l’impressione che sia vicino al tramonto è molto forte, nonostante sia un classe ’92 che può ancora dare tantissimo al calcio internazionale. E’ chiaro, però, che serve anche la volontà e dire di no a uno stipendio da circa 100 milioni di ingaggio a stagione non è semplice, per usare un eufemismo.

E il video di presentazione dell’Al-Hilal per rendere noto dell’ufficialità di Neymar lascia poco spazio alle interpretazioni. Un filmato meravigliosamente futuristico, con una scia blu che attraversa lo spazio e il tempo per arrestarsi in Arabia Saudita. O Ney è arrivato e vuole mettere a disposizione il proprio talento per la Saudi Pro League.