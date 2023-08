Caso Spalletti-nazionale, interviene De Laurentiis: comunicato ufficiale

Arriva il comunicato ufficiale sul caso Spalletti-nazionale. A rompere il silenzio è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Tiene banco la nazionale italiana proprio in queste ore. Le dimissioni di Roberto Mancini hanno aperto un vero e proprio vaso di Pandora, con l’ormai ex Ct dell’Italia che ha sparato a zero senza mezzi termini contro la Federazione ed in particolare Gabriele Gravina. “Ho cercato più volte di parlare con Gravina. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l’ha fatto e io mi sono dimesso”, le parole amare di Mancini.

Insomma, le parti non si sono lasciate certo con un brindisi ed una festa d’addio. L’allenatore nativo di Jesi contesta alla Federazione un atteggiamento poco rassicurante nei suoi confronti, a cominciare anche dalla gestione dello staff che evidentemente non ha trovato un punto di accordo tra i due poli.

Si è arrivati, così, alle dimissioni. Ed ora l’Italia calcistica aspetta e vuole conoscere il nome del nuovo commissario tecnico. I piani alti so già al lavoro per trovare il sostituto ed il nome che balza proprio in queste ore è quello di Luciano Spalletti, allenatore campione d’Italia con il Napoli. I problemi per arrivare a questa soluzione, però, non sarebbero pochi.

Spalletti ct della nazionale, comunicato ufficiale

Quello di Luciano Spalletti sarebbe un profilo ideale per una nazionale che ha bisogno inevitabilmente di entusiasmo e dunque una figura vincente ed in grado di dare uno slancio importante a tutto il sistema. Chi meglio di ‘Big Luciano’, riuscito nella storica impresa di riportare lo Scudetto a Napoli dopo ben 33 anni. Eppure, c’è un cavillo non da poco da tenere in considerazione: serve pagare la penale per liberare l’allenatore. Un milione lordo di euro, non sono tanti ma nemmeno pochi.

In queste ore si inseguono voci ed indiscrezioni sulle possibilità concrete che la Federazione paghi questi soldi o che addirittura sia lo stesso Napoli a liberare Spalletti per lasciargli la possibilità di approdare fin da subito sulla panchina dell’Italia. In questo marasma di voci, chiacchiericcio ed indiscrezioni, a prendere parola in questi minuti e stato il presidente Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio su Spalletti

Il patron azzurro, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli, ha parlato proprio della questione. De Laurentiis sottolinea come la cosa “sorprendente è che si arrivi a poche settimane da due gare molto importanti della Nazionale, subendo le dimissioni dell’allenatore Roberto Mancini”, facendo cosi una tiratina d’orecchie alla Federazione.

Poi le parole su Spalletti ed il possibile futuro da commissario tecnico: “E se la scelta cade giustamente su Spalletti […] offrendogli uno stipendio di 3 milioni netti per tre anni, non ci si può fermare di fronte all’accollo (pagare per conto dell’allenatore) di un milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale“, dice De Laurentiis definendo questo aspetto un “impegno non solo verso il Napoli ma nei confronti di tutti i suoi milioni di tifosi”. Tutto ciò è incoerente“.

Insomma, dal Napoli non arrivano grandi segnali di apertura: serve pagare la penale. Il tutto anche per una questione “di principio, che non riguarda solo il Calcio Napoli, ma l’intero sistema del calcio italiano, che deve – prosegue De Laurentiis nel suo comunicato – spogliarsi del suo atteggiamento dilettantistico per affrontare le sfide guardando al rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni, del mercato”.