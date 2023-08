Juventus, salta Zaniolo ma occhio anche a Chiesa: c’è un top club su di lui

La Juventus ha bisogno di limare qualche operazione sul mercato: Nicolò Zaniolo ormai appare lontanissimo, ma occhio anche al futuro di Federico Chiesa.

La Juventus sta continuando a gestire le diverse operazioni sul mercato per non farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione. Se Massimiliano Allegri lavora sul campo, Cristiano Giuntoli lavora sulle trattative. Due di queste in particolare attirano l’attenzione dei tifosi bianconeri. Soprattutto quella presunta ed eventuale che riguarda il futuro di Federico Chiesa.

La Juventus da un lato sta lavorando sulle ultime cessioni da fare, alle prese anche con il caso di Leonardo Bonucci che, messo fuori rosa, continua a tenere banco. Per quanto riguarda le uscite non è mai stata nascosta la possibilità di un eventuale sacrificio più importante.

Sotto questo punto di vista sotto le luci dei riflettori c’è sempre stato il profilo di Dusan Vlahovic. A lungo legato al possibile inserimento nella rosa bianconera di Romelu Lukaku. Questa pista sembra essere ormai definitivamente tramontata e dell’attaccante serbo si parla meno. Anche perché è nel frattempo spuntata un’indiscrezione su Federico Chiesa. Le ultime novità su di lui e su Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus: salta Zaniolo, occhio a Chiesa

Nicolò Zaniolo, accostato a più riprese e da tempo ormai alla Juventus, è invece a un passo dalla Premier League. Su di lui è in chiusura, come riferito da ‘SportMediaset’, l’Aston Villa che ha offerto al Galatasaray circa 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore italiano. L’operazione si svolgerà tramite un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un eventuale riscatto fissato a 20 milioni più 7 di bonus.

A preoccupare in casa Juventus, soprattutto i tifosi bianconeri, è però piuttosto l’interesse del PSG nei confronti di Federico Chiesa. A parlarne è stata ‘La Gazzetta dello Sport’ che spiega come l’esterno sia un profilo attentamente osservato a Parigi, specialmente dopo l’uscita di Neymar a un passo dall’Al-Hilal. La Vecchia Signora, in ogni caso, non lo lascerà partire a meno di 50-60 milioni di euro. Non resta che attendere.