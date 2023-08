Caso Bonucci, la Juventus risponde al presidente dell’AIC

Botta e risposta tra AIC e Juventus per la vicenda legata a Bonucci. La vicenda tra il difensore e il club bianconero rischia di diventare un caso.

Continua la vicenda che coinvolge Leonardo Bonucci e la Juventus. Nella giornata di oggi è arrivato il botta e risposta tra l’Associazione Italiana Calciatori ed il club bianconero.

L’estate della Juventus diventa sempre più travagliata. Oltre al mercato, complesso, che sta vivendo il club bianconero, a pochi giorni dall’inizio del campionato i bianconeri sono chiamati a difendersi dalle accuse dell’AIC che ha preso le parti di Leonardo Bonucci. Nei giorni scorsi il difensore italiano aveva diffidato il club, che l’aveva messo fuori rosa, per chiedere il reintegro. Ricevuto il secco no della Juventus, il presidente dell’AIC Umberto Calcagno si è espresso a difesa del calciatore.

“La situazione che sta vivendo è paradossale. Sta subendo condotte illegittime che ledono la sua dignità”, ha dichiarato Calcagno, che ha anche sottolineato l’importanza per un calciatore di potersi allenare in parità di condizioni con gli altri compagni di squadra. “Noi come AIC gli daremmo tutto il supporto necessario, spero ci sia buon senso da parte della Juve visto che si parla di professionalità ad alto livello”, ha concluso Calcagno.

Caso Bonucci, arriva la risposta della Juventus alle dichiarazioni dell’AIC

Subito è arrivata la replica della Juventus, che non si è fatta attendere e attraverso un comunicato ufficiale ha difeso le sue motivazioni.

Il club bianconero ha ribadito la correttezza del suo operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati. “Juventus è anche pronta a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti”, scrive il club nel comunicato. Il comunicato della Juventus si conclude con la speranza di poter bilanciare le esigenze dei calciatori e quelle dei club attraverso la negoziazione di un nuovo accordo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A in vista della stagione 2024/2025.

Una situazione scomoda che, a questo punto, non sembra si possa risolvere con un dialogo “amichevole” tra il difensore italiano e il club bianconero. A pochi giorni dall’inizio del campionato la Juventus si ritrova a dover risolvere una situazione che potrebbe diventare un caso. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima mossa ufficiale da parte di Bonucci che, a questo punto, è alla ricerca di una nuova squadra. Nelle ultime ore è emerso l’interesse da parte della Lazio, per il quale mancherebbe però il via libera di Maurizio Sarri.