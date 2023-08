Inter-Samardzic, salta tutto: Marotta studia l’alternativa, decisivo Inzaghi

L’Inter, dopo aver preso Arnautovic, deve subito far fronte ad una delusione. Stoppata la trattativa per Samardzic.

Procede a singhiozzo il mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri, nelle scorse ore, sono riusciti a piazzare il colpo Marko Arnautovic: il Bologna riceverà 8 milioni a cui se ne aggiungeranno altri 2 legati a determinati obiettivi personali e di squadra. All’appello, però, manca ancora il sostituto di Milan Skriniar. Al suo posto è arrivato Yann-Aurel Bisseck ma il 22enne ex Aarhus avrà bisogno di tempo per ambientarsi al meglio nella nuova realtà. Saltata in maniera definitiva, poi, la trattativa riguardante Lazar Samardzic.

Fino a qualche settimana, l’affare sembrava certo. Le parti avevano trovato l’intesa decisiva sulla base di un prestito oneroso (4 milioni) ed obbligo di riscatto fissato a 16 con conseguente trasferimento in Friuli di Giovanni Fabbian. In seguito il padre del calciatore ha deciso di esautorare l’agente Raffaela Pimenta, prendere in mano le redini e imporre nuove condizioni economiche all’amministratore delegato Giuseppe Marotta. I contatti sono proseguiti ma alla fine il manager ha deciso di tirarsi fuori ed interrompere le interlocuzioni con l’entourage dell’ex Lipsia.

Samardzic, quindi, almeno per il momento resterà alla corte di Andrea Sottil lavorando insieme ai compagni in vista del debutto in campionato, fissato per il 20 agosto contro la Juventus. La sua permanenza in bianconero, in ogni caso, potrebbe interrompersi da un momento all’altro. La Vecchia Signora ed il Napoli, infatti, sono da tempo sulle sue tracce e continuano a seguirlo con grande attenzione. Alla corsa, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, si potrebbe inoltre iscrivere il West Ham in procinto di cedere Lucas Paquetà al Manchester City in cambio di 100 milioni.

Inter, saltata la trattativa per Samardzic

L’Inter, dal canto suo, ora rifletterà sul da farsi. Possibile, in tal senso, che Marotta ed Inzaghi optino per la conferma di Stefano Sensi reduce dall’ottima stagione vissuta al Monza (3 gol e 2 assist in 28 apparizioni in campionato). L’ex Sassuolo si è messo in grande evidenza nei test-match disputati di recente, segnando le reti decisive che hanno consentito di battere il Paris Saint Germain ed il Salisburgo. Da qui la speranza di poter rimanere.

Il Monza, di recente, si è fatto avanti con l’obiettivo di regalarlo ancora una volta a Raffaele Palladino mentre il Betis Siviglia ha effettuato qualche sondaggio, teso a verificare la fattibilità dell’operazione. Tutto dipenderà dal responso di Inzaghi. Intanto, una cosa è certa: il matrimonio con Samardzic non si farà.