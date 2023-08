Napoli, Garcia parla di Osimhen: “È un trascinatore. Futuro? Ecco cosa penso”

Il Napoli di Garcia sta giorno dopo giorno prendendo forma: il tecnico sta conoscendo i suoi nuovi giocatori e si è espresso così su Victor Osimhen.

Il Napoli ripartirà a brevissimo con la nuova stagione di Serie A che affronterà da Campione d’Italia in carica. Una grande responsabilità per Rudi Garcia, che in queste settimane estive ha avuto modo di conoscere da vicino quella che è la sua nuova squadra. Il tecnico azzurro ha parlato di quello che si aspetta e anche di Victor Osimhen.

Rudi Garcia ha parlato così a ‘DAZN Hereos’ del Napoli in vista della prossima stagione tra campionato e coppe: “Il Napoli prima di tutto deve giocare la Champions League anche l’anno prossimo. Poi vediamo se quarto, terzo, secondo o primo. Vediamo. Poi in Champions serve una rosa forte”.

“Dobbiamo essere bravi – ha continuato – a giocare le due competizioni. Per questo ti serve una rosa forte. Una qualità dei miei giocatori è lo spirito collettivo. Si può sempre migliorare, il mio compito è non farli addormentare, fargli aprire ancora di più l’orizzonte perché non c’è solo un modo di fare e ho parlato anche di una squadra più camaleontica”. Ma il suo discorso non è certamente finito qui.

Napoli, le parole di Garcia su Victor Osimhen: tanti elogi per l’attaccante azzurro

Con l’occasione poi, Rudi Garcia ha infatti parlato anche delle qualità di Osimhen: “Victor è un trascinatore pazzesco. Appena metti una competizione sul campo vuole vincere, porta la sua squadra, un po’ come Cristiano chiama la squadra, fa la foto-ricordo, mi piace tanto, è tra i migliori centravanti al mondo”.

“Ho letto che alcuni lo volevano, ma poche cose. Potrebbe giocare solo offensivamente, ma difenda e pressa come un matto. Bellissimo. La qualità del gruppo è questa, non solo un gioco di qualità, ma lavorano”. Il Napoli non attende altro se non il rinnovo del giocatore che, nella scorsa stagione, è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto. E le parole di Garcia fanno ben sperare.