Jovic chiuso da Beltran e Nzola: è stato proposto al Milan

La Fiorentina ha scelto di rivoluzionare l’attacco puntando su Nzola e Lucas Beltran: via Arthur Cabral, anche Jovic è in bilico

Luka Jovic è stato parte dell’attacco della Fiorentina che la scorsa stagione ha lasciato un po’ a desiderare. Arthur Cabral è stato ceduto al Benfica per circa 20 milioni di euro, mentre il centravanti serbo è stato messo ai margini del progetto viola. Perché le cose nel calcio cambiano in fretta e dopo le cessioni di Maleh, Terzic, Zurkowski, Rasmussen e soprattutto di Igor, la Fiorentina ha avuto le risorse necessarie per rinforzare la rosa in tutti i reparti. E infatti Commisso ha speso oltre 40 milioni sul mercato, con un attacco del tutto rivoluzionato.

E’ arrivato un giocatore di sicuro affidamento per la Serie A come M’Bala Nzola dallo Spezia e soprattutto Lucas Beltran dal River Plate. Uno di quelli che il Pampa Sosa ha definito “meglio di Julian Alvarez“. Un paragone azzardato, certo, ma che dà l’idea della filosofia in questa stagione. Ovvero un Nzola pronto subito a buttarsi nella mischia, che possa dare tempo e modo a Beltran di prendere quella confidenza con la Serie A che lo aiuti a essere un campione.

E Jovic? Il centravanti serbo, con questa prospettiva, ha lo spazio ridottissimo. E’ un classe ’97, può ancora fare benissimo, ma è inevitabile che la pessima esperienza al Real Madrid lo abbia condizionato. Alla Fiorentina si aspettavano altro e per lui, a livello personale, sembrano lontani anni luce gli anni in cui Florentino Perez spese oltre 60 milioni di euro per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte.

Il futuro di Jovic potrebbe comunque essere in Serie A. La Fiorentina vuole cederlo e il Milan cerca un centravanti da alternare con Olivier Giroud, nonostante l’acquisto di Okafor che può ricoprire quella posizione. Secondo ‘Relevo’, il centravanti serbo è stato proposto proprio al club rossonero che, almeno per il momento, non ha dato una risposta definitiva. Quel che è certo è che per Jovic sarebbe una grandissima occasione per rilanciarsi e tornare a essere l’attaccante che spaccava le porte in Bundesliga.

Il Milan insieme a Pioli farà le sue valutazioni. Perché Jovic è un giocatore validissimo, classe ’97, che può riprendersi se messo nelle condizioni giuste. Però è anche vero che negli ultimi anni il serbo ha fatto una fatica incredibile ad affermarsi come titolare nelle squadre in cui ha giocato, compresa la stessa Fiorentina con Italiano che lo ha alternato con Cabral.