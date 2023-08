Milan, Cardinale traccia la strada: “Vincere in modo intelligente”

Arrivano le parole del proprietario di RedBird riguardo il futuro del Milan, che in questa sessione di mercato ha investito molto

Il debutto del Milan in questa prima giornata di Serie A è al Dall’Ara contro il Bologna. La filosofia di RedBird in questa sessione di mercato non è cambiata rispetto all’anno scorso. Quel che è chiaro, però, è che sono cambiati gli obiettivi con gli addii di Maldini e Massara, maggiori poteri a Furlani e Moncada e all’algoritmo che la proprietà statunitense ha portato per l’acquisto dei giocatori. Il club rossonero ha acquistato una serie di giocatori molto interessanti in seguito alla cessione di Sandro Tonali.

L’obiettivo principale del Milan è quello di portare a casa la seconda stella, quindi vincere il ventesimo Scudetto della sua storia. Non sarà semplice, perché la concorrenza è agguerrita e alla fine soltanto una squadra la spunterà. Questo Cardinale lo sa, ma il suo obiettivo non è soltanto quello di costruire una rosa competitiva che possa imporsi per poco tempo. Vuole “vincere in modo intelligente“, attraverso una gestione finanziaria meticolosa come già dimostrato nelle ultime sessioni di mercato. A parlare di questo è stato proprio Gerry Cardinale poco prima della sfida con il Bologna.

Milan, le parole di Cardinale sul futuro

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una dichiarazione poco prima della partita con il Bologna: “Vogliamo continuare a migliorare per vincere sia in Serie A, sia nel palcoscenico mondiale, e farlo con nuovi metodi e approcci attraverso una gestione finanziaria accorta. Dev’essere chiaro che RedBird è qui per vincere in modo intelligente, perché vogliamo farlo a lungo e non una sola volta”.

Continua poi Cardinale: “Non smetteremo mai di provarci fin quando non avremo vinto il più possibile. La stagione sarà lunga e impegnativa, ma i nostri ragazzi sotto la guida di Pioli la affronteranno con la passione che contraddistingue questo glorioso club”. Il proprietario del Milan si è poi congratulato con i giocatori, sottolineando che non mancherà mai il supporto del club a tutta la squadra.

Insomma, dopo le tante critiche ricevute nel corso della scorsa stagione, Cardinale alza la testa e soprattutto l’asticella. Il Milan vuole vincere altri trofei, ma non una sola volta. Bensì, la filosofia del club – che ha portato molti giocatori giovani e in rampa di lancio – dà la possibilità di una crescita graduale che può avvenire nei prossimi anni. Così come si augura il proprietario di RedBird.