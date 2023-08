Continua la telenovela Lukaku: il belga ora è vicino alla Roma

Dopo diverse settimane il futuro del centravanti belga resta in bilico. E difficilmente il calciatore resterà al Chelsea.

In questa curiosa sessione di calciomercato, tra i ricchi club di Premier e l’arrivo della Saudi Pro League, una delle telenovele dell’estate riguarda il centravanti belga Romelu Lukaku.

L’ex calciatore dell’Inter è stato ad un passo dal ritorno, ma in un mix di intrighi e tradimenti alla fine non si è fatto più nulla. Il club nerazzurro ha lavorato diverse settimane per il ritorno di ‘Big Rom’ salvo poi scoprire di contatti tra il calciatore e Milan prima e Juventus poi. La cosa ‘sconcertante’ per i tifosi è il fatto che è stato proprio l’attaccante a proporsi, sconfessando quelle che erano le promesse fatte ad Ausilio e Marotta.

Il problema principale relativo alla possibilità di vedere nuovamente Lukaku in Italia è sempre stato il cartellino. Ormai sappiamo tutti che la serie A vede quasi tutti i suoi club a lavorare per migliorare le finanze, e quindi l’innesto di un giocatore di circa 31 anni con un mega ingaggio e un gran cartellino non sono certamente una buona notizia. Il Chelsea chiede 40 milioni mentre Lukaku percepisce oltre 10 milioni di euro annui, non è quindi cosi semplice imbastire una trattativa e nessuno se ne è reso conto.

Lukaku, occhio alla pista a sorpresa

Ci ha provato il Milan con un timido interesse, ci ha provato la Juve in queste settimane e le parti hanno provato anche a realizzare uno scambio tra Vlahovic e Lukaku. Situazione molto complicata, difficile trovare un accordo per le valutazioni ed infatti alla fine il Chelsea si è tirato indietro. Il debutto di Vlahovic in campionato è stato timbrato con un gol ed una bella prestazione ed ora anche la società ha dubbi maggiori sulla cessione.

Nelle ultime ore è emersa una vera e propria bomba sul calciatore belga, il cui futuro potrebbe essere ancora legato alla Serie A. Questa mattina il Telegraph ha lanciato una bomba. Sul calciatore belga c’è la Roma ed il calciatore avrebbe aperto totalmente alla squadra di Mourinho, il tutto ovviamente in prestito. Una Roma che si ritroverebbe con l’attacco Lukaku – Dybala e una squadra che potrebbe lottare per lo scudetto.

Il calciatore ha rifiutato una mega offerta dall’Arabia e il Chelsea non vuole trattenerlo in rosa. A pochi giorni dalla fine del mercato l’opzione Roma appare più plausibile ed un rinforzo da sogno per Mourinho. I tifosi, dopo Azmoun, sperano o meglio sognano un altro colpo, un colpo da scudetto!