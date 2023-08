Colpo a sorpresa del Frosinone: in arrivo Reinier dal Real Madrid

Il Frosinone si muove in questi ultimi giorni di mercato e dopo Kaio Jorge, sta prendendo anche Reinier dal Real Madrid

Le prime due giornate hanno mostrato un Frosinone più che duro a morire. La vittoria contro l’Atalanta ha dato grande autostima all’ambiente ciociaro dopo la sconfitta con il Napoli all’esordio. Due partite che comunque avevano evidenziato delle lacune abbastanza evidenti nella rosa di Eusebio Di Francesco. Oltre a Walid Cheddira, sono arrivati giocatori come Lirola, Soulé e Kaio Jorge, che daranno una grossa mano al Frosinone. Harroui e Monterisi sono stati due acquisti azzeccatissimi e le cose non sono finite qui.

Perché, da buona neopromossa qual è, il Frosinone cerca di prelevare giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. L’ultima suggestione, poi tramutata in trattativa vera e propria, è quella che può portare Reinier dal Real Madrid. Trequartista brasiliano, i Blancos lo pagarono 30 milioni di euro nel gennaio 2020. I prestiti al Borussia Dortmund e al Girona non lo hanno fatto esplodere in modo definitivo. A Madrid è difficile imporsi direttamente e quindi un prestito può essere l’ideale per rilanciare la propria carriera, anche perché servono buone prestazioni con continuità per assumere più credibilità a livello europeo.

Frosinone, in arrivo Reinier in prestito

Secondo quanto riferito da Sky Sport, è in fase di conclusione la trattativa tra il Frosinone e il Real Madrid per l’arrivo di Reinier in prestito secco fino al 30 giugno 2024. Un colpaccio, considerando le qualità di un giocatore che però negli ultimi anni ha avuto poca continuità. E che in Ciociaria troverà anche un suo amico, Kaio Jorge, anche lui arrivato in prestito dalla Juventus per rilanciarsi ed entrambi condividono lo stesso procuratore: Giuliano Bertolucci, manco a dirlo, brasiliano.

Reinier viene trattato come se fosse un veterano, perché è arrivato già maggiorenne al Real Madrid dopo una spesa di 30 milioni di euro. Ma è soltanto un classe 2002, che può diventare nuovamente importante dopo anni in cui ha fatto fatica sia al Borussia Dortmund, sia al Girona. Sembrava un acquisto da poter fare solo su FIFA o su PES, ma il Frosinone con lui fa un bel colpo. Di certo, Reinier deve migliorare i suoi numeri di gol e assist perché Di Francesco avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per conquistare la salvezza: la scorsa stagione 2 reti e 1 assist messi a referto in 18 partite in Liga, per un totale di 620′ giocati.