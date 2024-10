Esonero in Serie A, sostituto già scelto: ritorno a sorpresa in Serie A

Si fa sempre più complicata la situazione di un allenatore in Serie A con il suo sostituto che sembra essere già stato scelto dalla dirigenza.

Non è un momento semplice per un allenatore in Serie A con il tecnico che si gioca tutto in occasione della prossima partita che sarà decisiva per il suo futuro.

La sosta per le nazionali è terminata ed è tempo di pensare a quello che è il campionato, già cominciato con i primi anticipi di Serie A. Partite che hanno visto due pareggi, quello tra Como e Parma, terminata 1-1 e quello tra Genoa e Bologna, finita sul 2-2 con la rimonta dei padroni di casa.

Nonostante siamo ancora all’ottava giornata è già tempo di partite decisive sia per il cammino delle squadre nel campionato sia per gli allenatori che vedono a forte rischio la propria panchina. Con il pareggio odierno ottenuto in rimonta ha salvato, almeno momentaneamente, la propria panchina Alberto Gilardino, che negli ultimi giorni era stato nel mirino della critica. Dovrà fare altrettanto un altro tecnico che sembra essere giunto ormai all’ultima spiaggia.

Molti allenatori a rischio in Serie A, rischio esonero su diverse panchine

Ci sono diverse situazioni delicate in Serie A per quello che riguarda le panchine e ci troviamo solamente all’ottava giornata di campionato. Nelle zone alte non può dormire sonni tranquilli Paulo Fonseca, chiamato ad invertire la tendenza dopo gli ultimi risultati negativi ed a guadagnarsi la fiducia della propria società.

Nonostante sia subentrato a Daniele De Rossi in corsa, non appare tranquilla neanche la posizione di Ivan Juric a Roma con l’ex allenatore del Torino che potrebbe essere sostituito proprio dall’ex bandiera giallorossa che potrebbe essere richiamata in caso di ko contro l’Inter.

In fondo alla classifica invece non è un buon momento per Alberto Gilardino ed Alessandro Nesta con i due che sono chiamati a cambiare marcia presto per non rischiare di trovarsi a dover vivere un campionato ricco di ansie e lottare per restare in Serie A. Uno di loro però, appare maggiormente in difficoltà rispetto agli altri con la società pronta a valutare il cambio in panchina.

Serie A, diverse panchine a rischio: un tecnico si gioca tutto

L’ottava giornata di Serie A potrebbe essere decisiva per diversi tecnici. Chi appare maggiormente a rischio è Alessandro Nesta. Nelle scorse settimane sono giunte delle critiche anche da parte di Adriano Galliani che ha voluto fortemente il suo arrivo alla guida dei biancorossi.

La partita contro il Verona sarà con ogni probabilità uno spartiacque per l’ex difensore di Lazio e Milan, chiamato a fare risultato contro gli scaligeri per salvare il suo posto al Monza. Nel caso in cui dovesse giungere un altro ko però, la situazione potrebbe precipitare con il tecnico che potrebbe dire addio alla sua prima esperienza alla guida di una squadra di Serie A.

Per cercare di salvare il proprio posto Alessandro Nesta farà di nuovo affidamento a Daniel Maldini, forte della prima convocazione in nazionale maggiore che ha attirato l’attenzione dei media su di lui durante gli ultimi giorni. Il figlio d’arte farà coppia con Pessina sulla trequarti, entrambi alle spalle di Djuric, centravanti che finora ha dato maggiori garanzie al tecnico in questo inizio difficile di stagione.

Esonero Nesta, un nome in pole per l’eventuale sostituzione

Nel caso in cui dovesse arrivare l’esonero di Alessandro Nesta dal ruolo di allenatore del Monza, il club brianzolo potrebbe chiamare Fabio Cannavaro al suo posto con l’ex difensore di Napoli e Juventus che è libero dopo l’avventura all’Udinese nel finale della scorsa stagione.

I buoni risultati ottenuti alla guida dei friulani durante il finale della scorsa stagione hanno portato Fabio Cannavaro ad essere uno degli allenatori italiani liberi maggiormente seguiti dalle squadre attualmente in difficoltà. Il nome del campione del mondo del 2006 circola a Monza già da qualche settimane e la partita contro il Verona potrebbe rappresentare il momento del cambiamento sulla panchina dei biancorossi. Cannavaro però non piace solamente ai liguri con il Genoa che ha inserito il suo nome nella lista dei possibili sostituti di Alberto Gilardino.

Il tecnico del Monza infatti potrebbe veder saltare la propria panchina nel caso in cui non dovesse riuscire a fare risultato contro il Verona nel posticipo della giornata di Serie A. La dirigenza brianzola potrebbe decidere di accelerare considerato il fatto che il Genoa, concorrente per assicurarsi Cannavaro in panchina, darà sicuramente altro credito al proprio tecnico dopo la rimonta sul Bologna. Un incrocio di panchine che al termine di questo turno di campionato potrebbe vedere alcuni cambi per quello che riguarda gli allenatori.