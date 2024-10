Maurizio Sarri torna in Serie A, panchina inimmaginabile per l’ex Juve: i dettagli

Maurizio Sarri sta per tornare in Serie A: si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile approdo su una panchina eccellente. Ecco la situazione.

Dopo due settimane di stop per via delle gare delle Nazionali, la Serie A riapre i battenti con un ottavo turno che promette scintille. Oltre alle due sfide di cartello che vedranno impegnate Juve e Lazio da una parte e Roma e Inter dall’altra, riflettori puntati su San Siro dove alle ore 18:00 il Milan se la vedrà con l’Udinese.

I rossoneri vengono dal pesante ko contro la Fiorentina (2-1) e occupano al momento la sesta posizione in classifica con 11 punti, mentre la squadra di Kosta Runjaić ha battuto lo scorso 5 ottobre il Lecce ed è addirittura quinta a quota 13.

Una sfida, dunque, che si preannuncia spettacolare anche se i favori del pronostico pendono tutti dalla parte dei padroni di casa. Attenzione, però, al tour de force che attende il Milan da qui a qualche settimane e che potrebbe influire sulle scelte di formazione del tecnico Fonseca. Terracciano dovrebbe prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez, Thiaw insidia Gabbia al centro della difesa, ma la novità più importante riguarda l’attacco dove Okafor si candida a partire dal 1′ con Leao inizialmente in panchina.

Milan, momento complicato: la situazione

Fonseca, dunque, si appresta a stravolgere l’undici titolare proprio in un momento chiave della stagione, dove il suo undici è chiamato a vincere per non perdere ulteriore terreno da Napoli e Inter. Ma non è finita qui: martedì 22 riparte la Champions League e a San Siro arriva il Club Brugge, compagine da non sottovalutare assolutamente. Soprattutto dopo le due sconfitte subite nei primi 180′ di gioco, prima tra le mura amiche contro il Liverpool di Salah e poi sul campo dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Un successo in Europa potrebbe rilanciare le ambizioni del Milan, reduce da una prima parte di stagione tutto sommato deludente rispetto alle aspettative. La vittoria contro l’Inter nel derby aveva fatto sognare i tifosi e riportato entusiasmo a Milanello, ma poi è mancata la continuità a Maignan e compagni e adesso c’è più di una nuvola all’orizzonte. Lo sa benissimo Paulo Fonseca, la cui posizione non è proprio così salda: in casa di risultato negativo contro Udinese e Club Brugge, la società rossonera potrebbe infatti decidere di esonerare il 51enne originario di Maputo e affidare la guida tecnica della prima squadra a un nuovo allenatore. E qui sono diversi i nomi in ballo per la panchina del Milan.

Sarri in pole per la panchina del Milan, le ultime

Il sogno si chiama sicuramente Massimiliano Allegri e per l’ex Juve si tratterebbe di un clamoroso ritorno a Milano dopo l’esperienza dal 2010 al 2014. Il tecnico livornese piace perché conosce benissimo l’ambiente, per la sua grande esperienza anche internazionale e per le abili doti comunicative, imprescindibili in una fase delicata come questa. La sua recente avventura alla Juve non è stata proprio entusiasmante, ma da queste parti sono convinti che proprio Allegri possa riportare il Milan ai fasti di un tempo.

Zlatan Ibrahimovic, invece, vorrebbe puntare su Tudor che è attualmente fermo dopo aver rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio lo scorso 5 giugno: decisive le divergenze con la società biancoceleste in merito ai piani futuri della squadra. Tudor ha carattere, idee di gioco e il suo approccio potrebbe risultare decisivo per tenere a freno qualche mugugno di troppo nello spogliatoio rossonero.

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, insiste invece per Maurizio Sarri, che già in passato è stato accostato con insistenza alla panchina del Milan. Il credo calcistico dell’ex Napoli e Juve potrebbe sposarsi perfettamente con le caratteristiche tecnico-tattiche dei giocatori rossoneri, oltre alla grandissima voglia di rivalsa dopo il cocente addio alla Lazio dello scorso marzo. Sarri accetterebbe di corso un’eventuale proposta del Milan e, secondo i ben informati, già ci sarebbe stato più di un contatto con la dirigenza del Milan per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare.

Adesso, però, la parola passa al campo con il Milan impegnato tra pochissime ore contro la rivelazione della Serie A, ovvero l’Udinese. I rossoneri proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare l’intera posta in palio e invertire un trend negativo, ma lo faranno con qualche nome eccellente almeno inizialmente in panchina. Quella stessa panchina, su cui potrebbe sedere alla fine Maurizio Sarri in caso di esonero di Fonseca.