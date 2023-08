Champions League, l’Inter sorride, il Napoli meno. Donnarumma e Tonali contro il Milan

Sorteggio non semplice per i rossoneri, sorride Inzaghi. Bel rientro per la Lazio di Lotito in Champions League.

Il calcio giocato è ormai tornato, domani terminerà ufficialmente il calciomercato mentre in queste ore è stato effettuato il sorteggio di Champions League. Quattro italiane e grandi aspettative dopo i risultati dello scorso anno.

Tanta attesa per l’Inter vice campione d’Europa che dalla seconda fascia pesca piuttosto bene. I nerazzurri affronteranno nuovamente il Benfica, club che hanno eliminato negli ultimi quarti Champions, con loro Salisburgo e Real Sociedad con una quarta fascia non semplicissimo. Nonostante tutto ci sentiamo di dire che la squadra di Inzaghi, abbastanza abile in ambito europeo, parte come la favorita nel girone. Occhio anche agli spagnoli che dalla quarta fascia possono spiazzare tutti.

Situazione totalmente diversa per il Milan che poteva pescare ed ha pescato un girone terribile. Un girone con ritorni importanti con le sfide contro il Psg di Gigio Donnarumma e Luis Enrique e con un ritrovato Kylian Mbappè e il Newcastle di Sandro Tonali. Il centrocampista ex rossonero si è trasferito in estate e il destino ha voluto questo inatteso incrocio. Completa l’opera il Borussia Dortmund e per Pioli ci sarà un girone infernale. Sei match che inevitabilmente condizioneranno anche la situazione in campionato. Situazione diversa per Napoli e Lazio.

Napoli, sorriso a metà per Garcia

Il Napoli campione d’Italia di Rudi Garcia partiva dalla prima fascia e quindi il girone non si può dire semplice, ma non è neanche impossibile. Gli azzurri pescano il Real dell’ex Ancelotti che saranno probabilmente privi di Courtois e Vinicius per il confronto (almeno l’andata) con i partenopei. In terza fascia i portoghesi del Braga mentre nell’ultima fascia non è semplice lo scontro con l’Union Berlino degli ‘italiani’ Bonucci e Gosens. I tedeschi si sono rinforzati notevolmente sul mercato.

Non male neanche il girone della Lazio che dalla terza fascia non pesca nessuna big di primo piano. Ok l’Atletico Madrid, ma gli spagnoli non sono quelli di qualche anno fa e i biancocelesti partono addirittura favoriti contro Feyenoord e Celtic. Nel gruppo A intriga la sfida tra Bayern Monaco e Manchester United mentre City e Barcellona partono da grandi favorite nel proprio girone dove non c’è nessun’altra big. Ecco tutti gli otto gironi di Champions League: